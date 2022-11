Mick Schumacher weg: Ralf Schumacher kritisiert Haas

Aus für den 23-jährigen Mick Schumacher bei Haas: Sein Onkel Ralf Schumacher (47) geht mit Haas und Teamchef Günther Steiner streng ins Gericht. «Gute Personalführung kann man das nicht nennen.»

Am 17. November war die Katze endlich aus dem Sack: Mick Schumacher erhält beim US-amerikanischen Rennstall Haas keinen neuen Vertrag mehr und wird durch den erfahrenen Nico Hülkenberg ersetzt. Schon beim Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit sitzt Nico im Haas-Rennwagen.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist überzeugt: Von seinem Neffen wurde ein Spagat verlangt, der fast nicht zu schaffen war. Der Sky-GP-Experte findet: «Also gute Personalführung kann man das nicht nennen. Man muss doch seine Mitarbeiter auch motivieren.»

Das hat der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher bei Haas-Teamchef Günther Steiner vermisst: «Jedes Mal musste Mick in den Medien lesen, das sei bei ihm halt ein ständiges Auf und Ab, er sei nicht konstant genug, und es müsse sich noch zeigen, ob er schnell genug sei. Ich hätte mich gefreut, wenn Günther Steiner früher auch einmal gesagt hätte: ‘Sind wir selber denn eigentlich gut genug? Wie viele Fehler haben wir als Team gemacht? Wie oft haben wir bei den Strategien unsere Fahrer oder Mick hängen lassen?’»

Ralf Schumacher nennt als Beispiel die Qualifikation in Brasilien: «Mick musste bei halb nasser, halb trockener Bahn Leistung bringen. Auf der anderen Seite kriegt er ständig den Druck, keine Fehler zu machen und ja nichts kaputtzumachen, weil sonst könne er nicht weiter für Haas fahren. Wenn man so an die Sache herangehen muss und dermassen unter Druck steht, kann man nicht befreit fahren. Gerade bei solchen Bedingungen die Temperatur im Reifen zu halten und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, ordentlich anzugreifen, so wie das Magnussen gelungen ist, das ist fast unmöglich. Ich kann mich da gut in Mick hineinversetzen.»

«Ich persönlich hätte ohnehin die Ruhe nicht gehabt, die Mick mit seinen jungen Jahren ausstrahlt hat. Ich finde, Mick hat Superleistungen gebracht, trotz des auch öffentlichen Drucks.»



«Ich erinnere zudem an Österreich oder Japan, wo Haas die falsche Strategie gewählt hat. Da fehlt mir bei Haas einfach die Selbstkritik.» Gemäss Ralf Schumacher zeigt ein Rennstall wie etwa Alpine hier viel mehr Fingerspitzengefühl. «Selbst nach ihrer Kollision in Brasilien wurden Alonso und Ocon von der Team-Leitung in Schutz genommen. Dort geht man anders miteinander um.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8