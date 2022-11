F1 Academy: Formel 1 mit neuer Frauen-Nachwuchsklasse

die Formel 1 hat mit der «F1 Academy» eine neue Nachwuchsklasse ins Leben gerufen, in der nur weibliche Talente unterwegs sein werden. Der Startschuss fällt bereits im nächsten Jahr.

Die Formel 1 will sich aktiv dafür einsetzen, in Zukunft auch Frauen in der Startaufstellung der Königsklasse zu haben. Deshalb hat sie eine Nachwuchsklasse ins Leben gerufen, die unter dem Namen «F1 Academy» bereits im nächsten Jahr ihre erste Saison bestreiten wird. Im ersten Jahr werden fünf Teams, die bereits in der Formel 2 und Formel 3 Erfahrung gesammelt haben, mit jeweils drei Autos gegeneinander antreten.

Geplant sind sieben Meisterschaftsrunden, an denen jeweils drei Läufe bestritten werden, zusätzlich zu den 21 Rennen werden 15 Testtage abgehalten. Eine der sieben Veranstaltungen soll im Rahmen der Formel 1 abgehalten werden. Welche Runde das sein wird und wo die «F1 Academy» ausserdem unterwegs sein wird, wollen die Formel-1-Verantwortlichen bald verkünden.

Zum Einsatz kommen Tatuus T421-Chassis, in denen ein 165-PS-starker Turbo-Motor von Autotecnica brummt. Die Reifen liefert Formel-1-Ausrüster Pirelli. Auch an der Spitze der neuen Serie steht ein bekannter Name: Bruno Michel, der bereits einige Erfahrung mit verschiedenen Nachwuchsformeln gesammelt hat, wird als Serienmanager wirken.

Die Idee ist, dass die Teilnehmerinnen eine gute Vorbereitung auf die nächsten Schritte in der Karriere-Leiter, wie etwa der Formel 3, Formel 2 und der bereits existierenden W Series (in der auch nur weibliche Talente unterwegs sind) bekommen. Entsprechend werden sowohl Kart-Talente als auch Fahrerinnen aus der Formel 4 oder Formula Regional oder gar der W Series selbst angesprochen. Die Formel 1 unterstützt jede Pilotin mit 150.000 Euro pro Saison, die gleiche Summe muss die Fahrerin mitbringen, den Rest der Kosten übernehme die Teams.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt: «Jeder sollte die Möglichkeit haben, seinen Träumen zu folgen und sein Potenzial auszuschöpfen, und die Formel 1 möchte sicherstellen, dass wir alles tun, um mehr Vielfalt im Sport zu ermöglichen. Je mehr Möglichkeiten es gibt, desto besser, und die F1 Academy soll den Fahrerinnen einen weiteren Weg zum Erfolg eröffnen.»

«Vielfalt ist im Motorsport extrem wichtig, und mit der F1 Academy werden wir beweisen, dass Fahrerinnen das Zeug dazu haben, auf hohem Niveau zu fahren», verspricht Bruno Michel. «Ich bin fest davon überzeugt, dass junge Frauen, wenn sie die gleiche Erfahrung wie jeder andere Fahrer erhalten, eine erfolgreiche Karriere haben können. Unser Ziel ist es, in den nächsten zwei bis drei Jahren Fahrerinnen in der Formel 3 zu sehen, die schnell sind und um Punkte und Podestplätze kämpfen. Ziel ist es, das Feld in naher Zukunft zu vergrössern, denn wir hoffen, dass diese Serie mehr junge Mädchen dazu inspirieren wird, Motorsport auf höchstem Niveau zu betreiben.»