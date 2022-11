Gerüchte über Mattia Binotto: Ferrari-Stars winken ab

Die Formel-1-Gerüchteküche brodelt auch beim letzten Rennwochenende der Saison in Abu Dhabi: Ferrari-Teamchef Mattia Binotto soll abgesetzt werden. Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz bleiben gelassen.

Die Saison ist schon fast vorbei, dennoch haben die Gerüchteköche alle Hände voll zu tun. Das neueste Gericht, das den Fans und Fahrerlager-Dauergästen aufgetischt wird, kommt aus dem Hause Ferrari. Denn in Maranello soll es italienischen Medienberichten zufolge zu einem Wechsel an der Spitze des Rennstalls geben.

Der langjährige Teamchef Mattia Binotto soll demnach bei Ferrari-Präsident John Elkann in Ungnade gefallen sein. Die Kollegen von der «Gazzetta dello Sport» berichten: Nachfolger des italienischen Ingenieurs soll Frédéric Vasseur werden. Der Franzose ist derzeit Teamchef beim in der Schweiz beheimateten Alfa Romeo Racing Team.

Ferrari hat ein Statement dazu veröffentlicht, in dem es heisst, dass die Gerüchte jeglicher Grundlage entbehren. Auch die Fahrer bleiben bei diesem Thema gelassen. Am Rande des Yas Marina Circuits darauf angesprochen, erklärte etwa Charles Leclerc: «Es kursieren immer Gerüchte in der Formel 1. Ich denke nicht, dass wir diesen zu viel Aufmerksamkeit schenken sollten.»

Auch sein Teamkollege Carlos Sainz winkte auf die entsprechende Nachfrage von «Sky Italia» ab: «Bisher habe ich keine Änderung beim Teamchef mitbekommen und ich weiss nicht, was ich dabei empfinden würde. Aber solange es sich nur um Gerüchte handelt, will ich lieber nicht darüber sprechen. Ich glaube auch nicht, dass dies nötig ist. Ich bin da ganz entspannt, und ich erlebe auch das Team als sehr ruhig und geeint.»

«Solche Gerüchte wird es immer um Ferrari geben, die gibt es schon seit Dutzenden von Jahren. Wenn wir dieses Wochenende den Sieg und den zweiten Platz holen, dann ist das alles plötzlich wieder vergessen», ist sich der Rennfahrer aus Madrid sicher.

WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8