Charles Leclerc: «Gegner sind einen Schritt voraus»

Ferrari-Star Charles Leclerc war in beiden Freitagstrainings auf dem Yas Marina Circuit jeweils der Drittschnellste. Dennoch fiel die Zwischenbilanz des 25-jährigen Monegassen verhalten aus.

Die Trainingsbestzeit musste Ferrari-Star Charles Leclerc in Abu Dhabi in beiden Freitagssessions der Konkurrenz überlassen. Der Monegasse drehte sowohl im ersten als auch im zweiten Training die drittschnellste Runde von allen. Sein Rückstand auf die Bestzeit wuchs aber an. Auf Lewis Hamiltons’ FP1-Bestmarke fehlten ihm knapp zweienhalb Zehntel, von Max Verstappens Tagesbestzeit war er rund viereinhalb Zehntel entfernt.

«Insgesamt lief es ganz okay», erklärte der 25-Jährige nach getaner Arbeit. «Wir hatten etwas Mühe mit dem Renntempo, weil unser Reifenabbau so hoch war, aber das hatten wir erwartet. Der Qualifying-Speed fiel etwas besser aus, aber unsere Gegner sind uns einen Schritt voraus. Wir werden das dritte Training nutzen, um weiter nach vorne zu kommen und wir werden beim letzten Qualifying des Jahres alles geben.»

Leclercs Teamkollege Carlos Sainz nahm erst am zweiten Training teil. Der Spanier musste seinen Ferrari in der ersten Session Testfahrer Robert Shwartzman überlassen. Entsprechend arbeitsreich fiel der Auftakt ins letzte Wochenende der Saison für ihn aus: «Nachdem ich das erste Training verpasst hatte, gab es viel für mich zu tun.»

«Es ging nur darum, aufzuholen und so schnell wie möglich einen guten Rhythmus zu finden», erklärte der Spanier. «Das Auto fühlte sich auf der Strecke nicht allzu schlecht an, aber da ist noch viel Luft nach oben. Ich freue mich nun aufs letzte Qualifying des Jahres», fügte er an.

2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672