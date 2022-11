George Russell: «Red Bull Racing ist schneller»

George Russell beendete den Trainingsfreitag in Abu Dhabi als Zweitschnellster hinter Champion Max Verstappen. Der Mercedes-Pilot weiss, wo er und sein Team noch zulegen müssen.

In beiden Freitagstrainings in Abu Dhabi landete George Russell auf dem zweiten Platz. Die erste Session schloss er hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton ab. Am Abend war er dann etwas mehr als drei Zehntel langsamer als Max Verstappen, der die Tagesbestzeit in den Asphalt des Yas Marina Circuits brannte.

Hinterher erklärte der Mercedes-Pilot, der das vorangegangene Rennen in Brasilien für sich entschieden und damit seinen ersten GP-Sieg eingefahren hat: «Wir hatten einen sehr starken Tag, an dem wir viel gelernt haben. Und das ist angesichts der Tatsache, dass dies eine der letzten Gelegenheiten ist, um etwas für die nächste Saison zu lernen, sehr wichtig.»

Russell verriet auch: «Wir haben im ersten Training verschiedene Dinge getestet und das hat die Vorfreude auf die Saison 2023 gesteigert.» Mit Blick aufs zweite Training erzählte er: «In der zweiten Session hat sich die Strecke komplett verändert, und das hatte mit den kühleren Temperaturen zu tun.»

Sein Silberpfeil habe sich schnell angefühlt, berichtete der 24-Jährige, der aber auch gleich betonte: «Ich denke, Red Bull Racing isst schneller – auf einer Runde und vielleicht auch im Renntrimm. Wir haben also noch einiges zu tun, aber im Vergleich zu Ferrari sieht unsere Performance, soweit wir das beurteilen können, für dieses Wochenende ganz anständig aus.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672