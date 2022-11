Sprint-Rennen 2023: Jetzt stehen sechs Strecken fest

Noch ist es vom Autosport-Weltverband FIA nicht bestätigt worden, aber unter den Rennställen kursiert der Plan, nach welchem in der kommenden Saison die Sprintrennen gefahren werden sollen.

2021 konnte Formel-1-Sportchef Ross Brawn endlich umsetzen, was ihm seit Jahren vorschwebte: Ein Spritrennen am Samstag, welches die Startaufstellung für den Sonntag definiert. Brawn wollte damit den Ablauf eines Grand-Prix-Wochenendes aufpeppen.

Fahrer und Fans sind von den ersten fünf Formel-1-Sprints nicht überzeugt worden. 2021 fuhren die meisten Piloten in Silverstone, Monza und Interlagos so vorsichtig, dass wenig Action zu sehen war – natürlich abgesehen von der grandiosen Aufholjagd von Lewis Hamilton vor einem Jahr in Brasilien.

Für 2022 wurde daher das Punkteformat geändert: Angeboten werden nicht mehr nur Punkte für die ersten Drei wie 2021 (drei für den Sieger, zwei für den Zweiten, einen für den Dritten), sondern WM-Zähler für die ersten Acht, von acht Punkten für den Sprint-Sieger bis zu einem Zähler für den Achtplatzierten.

Aber auch als Rekord-Sprintsieger hat sich der inzwischen 34-fache GP-Sieger nicht an dieses Format gewöhnen können. Er sagte im Rahmen des Grossen Preises von Mexiko: «Im Grunde geht es immer nur darum – ja keinen Schaden einfangen, ja unter den ersten Drei bleiben. Das ist doch kein Rennen! Du weisst genau, die richtig fetten Punkte gibt es am Sonntag, also gehst du kaum Risiken ein. Keiner will im Sprint nach einer Berührung auf den letzten Platz zurückfallen und dann von dort den Grand Prix aufnehmen müssen.»



In Interlagos 2022 haben die Fans den besten aller Sprints erlebt, mit Zweikämpfen hüben und drüben. Vielleicht hat das Format doch etwas für sich. Am Ende hatte Mercedes-Fahrer George Russell die Nase vorn, einen Tag später gewann der junge Engländer seinen ersten Grand Prix.



Für 2023 ist angedacht, dass die Fahrer die Heckflügel ihrer Autos schon nach einer Runde flachstellen dürfen, das soll mehr Action garantieren.



Zudem ist seit längerem beschlossen: Es wird doppelt so viele Sprints pro Saison geben wie bisher, also gleich sechs pro Saison. Und diese Action wird mit grosser Wahrscheinlich geboten in Aserbaidschan, Österreich, Belgien, Katar, USA (Austin) und Brasilien.





Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Dschidda

02.04. Australien-GP, Melbourne

16.04. China-GP, Schanghai

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku (Sprint)

07.05. Miami-GP, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Imola

28.05. Monaco-GP, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Montreal

02.07. Österreich-GP, Spielberg (Sprint)

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Budapest

30.07. Belgien-GP, Spa (Sprint)

27.08. Niederlande-GP, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Monza

17.09. Singapur-GP, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka

08.10. Katar-GP, Doha (Sprint)

22.10. Austin-GP, Austin (Sprint)

29.10. Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Interlagos (Sprint)

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Island





Formel-1-Sprint: Die Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes





3. Training, Abu Dhabi

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,982 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,134

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,222

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,395

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,518

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,571

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,605

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,950

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,012

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:26,051

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,073

12. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,076

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,170

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,189

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:26,239

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,298

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,356

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,473

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,482

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,646





2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672