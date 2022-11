Live-Ticker Abu Dhabi-GP: Die letzten Entscheidungen

Zum 22. Mal in der GP-Saison gehen die 20 Formel-1-Fahrer an den Start. Wer erobert WM-Rang 2 hinter Max Verstappen – Pérez oder Leclerc? Alle Antworten in unserem beliebten Live-Ticker.

Es geht um mehr als die Ehre: Noch nie hat Red Bull Racing am Ende einer Formel-1-WM beide Fahrer vorne gehabt. Max Verstappen steht seit dem Grossen Preis von Japan als Weltmeister fest, Sergio Pérez kann erstmals in seiner GP-Karriere Gesamtzweiter werden, 2020 und 2021 war er WM-Vierter. Derzeit steht es zwischen dem Mexikaner und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc 290:290.

Mercedes will im Konstrukteurs-Pokal noch Ferrari abfangen, derzeit haben die Italiener um 19 Punkte die Nase vorn. Aber in Brasilien waren die Silbernen stärker, und auch in den Dauerläufen vom Freitag sah Ferrari gegen Mercedes nicht gut aus.

Weiter hinten geht’s um viel Geld: Von Rang zu Rang im Konstrukteurs-Pokal haben wir Schritte in der Grössenordnung von rund 10 Millionen Dollar. Alpine gegen McLaren im Duell um Schlussrang 4 steht 167:148, da werden die Briten das Ruder nur mit einem verrückten Grand Prix herumwerfen können. Aber bei Alfa Romeo gegen Aston Martin (55:50) um Rang 6 ist alles offen, genau so beim Duell Haas gegen AlphaTauri um Platz 8, hier steht es 37:35 für Haas.

Wie sich das alles entwickelt, erfahren Sie heute 19. November ab 13.20 Uhr, wenn wir mit unserem beliebten Live-Ticker beginnen. Natürlich haben wir weiter unten für sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8





Der Abu Dhabi-GP im Fernsehen

Sonntag, 20. November

08.30 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

09.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

09.30 Sky Sport F1 – Warum up – das Motorsport Spezial

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.30 Sky Sport F1 – How the 2012 Season Was Won

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.30 ServusTV – Countdown Rennen

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00 Grosser Preis von Abu Dhabi

14.15 SRF zwei – Berichterstattung Rennen

15.40 ServusTV – Rennen Analysen

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

18.15 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.15 Sky Sport F1 – 4 ever Seb

21.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – 4 ever Seb