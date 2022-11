Laurent Mekies (Ferrari): «Ein Schritt nach vorne»

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies war nach dem Qualifying in Abu Dhabi zufrieden mit der Leistung von Charles Leclerc und Carlos Sainz, die mit den Positionen 3 und 4 die Plätze in der zweiten Startreihe erobert haben.

Am Ende fehlten Charles Leclerc bloss vier Hundertstelsekunden auf Sergio Pérez, der sich für das Saisonfinale in Abu Dhabi den zweiten Platz in der ersten Startreihe gesichert hatte. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team musste sich mit dem dritten Startplatz begnügen, neben ihm fährt sein Stallgefährte Carlos Sainz von Position 4 los.

Das Ergebnis freut Laurent Mekies. Der Ferrari-Sportdirektor fasste nach dem Qualifying auf dem Yas Marina Circuit zusammen: «Mit dem Verlauf des Qualifyings sind wir einigermassen zufrieden. Ich denke, das Team hat seit gestern, als wir mit dem Fahrverhalten des Autos nicht ganz zufrieden waren, einen Schritt nach vorne gemacht.»

«Hier an der Strecke und zuhause in Maranello haben wir an der Feinabstimmung gearbeitet und etwas mehr Leistung aus dem Auto herausgeholt», betonte der Franzose, und lobte: «Auf der Strecke gaben Charles und Carlos ihr Bestes und verbesserten ihre Leistung von Runde zu Runde. Das führte dazu, dass wir die zweite Startreihe erobern konnten, wobei Charles sehr nahe an die Zeit von Pérez herangekommen ist.»

«Das ist eine gute Ausgangsposition für das Rennen, aber wir wissen, dass Red Bull Racing und Mercedes ein sehr starkes Tempo haben werden», weiss der Ingenieur. «Wir können einen engen Kampf zwischen sechs Autos erwarten, und das Reifenmanagement wird wahrscheinlich wieder ein Schlüsselfaktor sein. Das könnte Chancen bieten, und wir werden alles unternehmen, um das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen», fügte er an.

Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054