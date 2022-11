Nico Hülkenberg für Mick Schumacher: «Das wird hart»

Mit 35 Jahren kehrt der Deutsche Nico Hülkenberg als Grand-Prix-Stammfahrer zurück, im Haas-Rennstall und anstelle seines Landsmannes Mick Schumacher. Nico testet schon am 22. November.

Eigentlich ist das gar keine Rückkehr, denn Nico Hülkenberg war nie so richtig weg: Ende 2019 fand der Emmericher in der Formel 1 keinen Arbeitgeber mehr für die volle Saison, 2020 sprang er bei Racing Point für Sergio Pérez und Lance Stroll ein, als der Mexikaner und der Kanadier wegen Corona nicht einsatzfähig waren. 2022 das Gleiche beim inzwischen in Aston Martin umbenannten Rennstall aus Silverstone, dieses Mal als Reservist für Sebastian Vettel.

Und nun das: Der US-amerikanische Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas und Teamchef Günther Steiner haben sich für Erfahrung statt Entwicklung entschieden, für den 35-jährigen Nico Hülkenberg und gegen den 23-jährigen Mick Schumacher.

Hülkenberg war in dieser Saison 2022 Stammgast im Fahrerlager als GP-Experte für die Kollegen von ServusTV. Im Fahrerlager des Yas Marina Circuit sagt der Le Mans-Sieger von 2015: «Klar fühlt es sich gut an, wieder zurück zu sein. Ich bin glücklich.»

«2023 wird wieder ein intensiveres Jahr für mich. Dritter Fahrer zu sein, das ist halt schon etwas entspannter. Da hast du diesen ganzen Leistungsdruck nicht. Aber die Pause von rund zwei Jahren hat mir auch bewiesen, dass für mich das Kapitel Formel 1 eben noch nicht beendet war.»



Im Sommer erhielt der WM-Siebte von 2017 deutliche Signale, dass er als Stammfahrer in die Königsklasse zurückkehren könnte. «Nach der Sommerpause ist diese Wahrscheinlichkeit Stück um Stück grösser geworden. Aber ich blieb ganz entspannt. Denn Mick hat sich gesteigert, also hat Haas ihm mehr Zeit gegeben. Daher hat alles etwas länger gedauert.»



Gemäss Haas-Teamchef Günther Steiner ist das Abkommen mit dem 181-fachen GP-Teilnehmer Hülkenberg am 16. November unterzeichnet worden. Nico war hin- und hergerissen: «Ich war in den vergangenen zwei Monaten zwar recht optimistisch. Aber ich war mir natürlich auch nicht sicher, ob alles klappen würde. Und letztlich ist es ja auch erst vor wenigen Tagen eingetütet worden.»



Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel sagt vor seinem letzten Grand Prix: «Das Ganze tut mir weh für Mick, weil jeder weiss, dass wir uns nahestehen. Aber auf der anderen Seite freue ich mich für Nico, dass er wieder in der Startaufstellung stehen wird, denn er ist einer jener Fahrer, die immer Potenzial bewiesen haben. Vielleicht war er einfach nicht immer zur richtigen Zeit im richtigen Auto.»



An diesem 20. November kommentiert Nico Hülkenberg nochmals das Geschehen für ServusTV, am 22. November fängt ein anderes Kapitel an: Dann sitzt er im Haas-Rennwagen. «Das wird hart», sagt er über den kommenden Test, im Wissen, dass das beste körperliche Training zum Formel-1-Fahren eben Formel-1-Fahren ist. «Aber ich werde es überleben.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8