Christian Horner: «Vettel ist ein absoluter Profi»

Die GP-Stars stellten sich vor dem Rennen in Abu Dhabi nochmals auf, um Sebastian Vettel Applaus zu spenden. Auch sein früherer Teamchef Christian Horner ehrte den Heppenheimer mit netten Worten.

Wie beliebt Sebastian Vettel bei den Kollegen ist, bewiesen die GP-Stars das ganze Abu Dhabi-Wochenende hindurch. Nicht nur, dass alle Fahrer zum Abschiedsessen erschienen sind, vor dem Rennen stellten sich alle noch einmal auf, um den Heppenheimer zu ehren. Dass sich Vettel auch zu Beginn seiner Karriere grosser Beliebtheit erfreute, verriet sein früherer Teamchef Christian Horner Tags zuvor.

Der Red Bull Racing-Teamprinzipal erzählte: «Er ist ein absoluter Profi. Er kam als junger Mann mit Zahnspange und einer eigenartigen Frisur zu uns. Und er ist in dieser Zeit als Red Bull Junior gereift. Er hat eine so liebenswerte Persönlichkeit, er kam mit Pralinen für die Empfangsdame und die Sekretärinnen, und er hat sich einfach bei allen beliebt gemacht.»

«Er konnte so viele verschiedene Akzente nachahmen, vom Cockney-Slang bis hin zu Nigel Mansell – seine Imitationen von Jean Todt waren legendär. Er war einfach ein brillanter Charakter», schwärmte der Brite. «Und er ist ein noch brillanterer Fahrer. Wir haben so viel zusammen erreicht, die vier Weltmeisterschaftstitel in Folge, die er erobert hat, und die Art und Weise, wie er hier 2010 und 2012 in Brasilien ins letzte Rennen gestartet ist – das sind phänomenale Erinnerungen.»

«Natürlich waren die letzten Jahre für ihn etwas schwieriger, aber das schmälert nicht, was er als einer der grössten Fahrer der Formel 1 getan und erreicht hat. Darüber hinaus ist er einfach auch ein grossartiger Mensch, wir hatten auch abseits der Strecke viele tolle Momente. Wir verbrachten viel Zeit zusammen, er kam mich auch zuhause besuchen«, berichtete Horner.

«Ich lebe auf dem Land auf einem kleinen Bauernhof, und meine Schafe waren dabei, Lämmer zu gebären. Er wollte dabei sein und half einem Bauer, der keine Ahnung hatte, dass da ein vierfacher Weltmeister neben ihm in einem Schafstall stand. Einmal ging er mit ein paar Eseln spazieren und einer im Dorf kam fast von der Strasse ab, als er ihn sah. Er ist ein liebenswerter Kerl, und ich denke, wir alle werden ihn vermissen», fügte der 49-Jährige an.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8