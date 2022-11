Sergio Pérez (Red Bull Racing/3.): «Frustrierend»

Sergio Pérez klettert beim 22. Formel-1-Rennen der Saison 2022 aufs Siegerpodest, aber der 32-jährige Mexikaner wird hinter Leclerc nur Dritter, damit ist WM-Rang 2 futsch. Klar ist Pérez enttäuscht.

Sergio Pérez beendet seine GP-Saison 2022 mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Nach seiner bislang besten Formel-1-Saison steht er auch in Abu Dhabi auf dem Siegerpodest, aber er hat das Duell mit Ferrari-Fahrer Charles Leclerc um WM-Schlussrang 2 ganz knapp verloren, das tut weh.

Rang 3 also auf dem Yas Marina Circuit, der 32-jährige Red Bull Racing-Pilot lässt sich damit zum 26. Mal auf dem Siegerpodest sehen (wie Ronnie Peterson und Eddie Irvine). Es ist sein bestes Ergebnis beim Grossen Preis von Abu Dhabi, 2015 war er Fünfter geworden.

Aber das Gesicht des erfahrenen Piloten sagt alles über sein Rennen: Das wäre mehr drin gewesen. Der 235-fache GP-Teilnehmer sagt: «Klar ist es frustrierend, seinem Ziel so nahe zu kommen und es dann doch zu verpassen. Aber so geht das halt manchmal in unserem Sport. Ich sage neidlos – Ferrari hat mit Charles ein fantastisches Rennen gezeigt, mit tollem Reifen-Management.»

«Im ersten Teil des Grand Prix haben sie tollen Speed gezeigt. Meine Reifen hingegen bauten mehr ab als erwartet, und das hat in Sachen Strategie alles schwieriger gemacht. Aus dem zweiten Rennteil hätte ich mehr herausholen müssen. Aber unterm Strich können wir uns nicht viel vorwerfen – wir haben alles gegeben, heute hat es nicht gereicht.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8