Timo Glock: Sein Urteil über Vettel und Schumacher

Sebastian Vettel hat in Abu Dhabi seinen letzten Grand Prix bestritten, Mick Schumacher seinen vorderhand letzten. Ex-F1-Fahrer Timo Glock ordnet die Gefühlswelt und die Leistung seiner Landsleute ein.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat die GP-Bühne verlassen: Abu Dhabi war seine Abschiedsvorstellung. Mick Schumacher ist für 2023 ohne Stammplatz und wird mit grosser Wahrscheinlichkeit als Reservist bei Mercedes-Benz andocken.

Timo Glock hat für unsere Kollegen von Sky das WM-Finale vor Ort verfolgt und sagt zur Gefühlswelt von Vettel vor dessen 299. Grand Prix: «Da ging ihm gewiss ganz viel durch den Kopf. Ich glaube, er hatte nicht damit gerechnet, dass so viele emotionale Dinge passieren würden, dass so zahlreiche Leute ihm dermassen Respekt zollen.»

«Ob das nun Fernando Alonso war, der mit einem Vettel-Helmdesign fuhr, oder am Samstag diese schöne Laufrunde zum Abschluss, bei der ganz viele Leute auf dem Yas Marina Circuit waren. Das alles ging sehr ans Herz. Seb lässt das vielleicht nicht in voller Stärke heraus, aber ich glaube schon, dass er überwältigt war von dem, was hier passiert ist.»

Typisch Vettel, wie er sich nach einem kampfstarken letzten Grand Prix darüber ärgerte, dass Aston Martin nicht die beste Strategie anwandte. Zur Abschiedsvorstellung des 53-fachen GP-Siegers sagt der 40-jährige Glock: «Es war ein bisschen unglücklich, dass man ihn so lange draussen gelassen hat. Am Anfang hat Vettel gutes Tempo zeigen können, er hat auch immer wieder versucht, Esteban Ocon anzugreifen. Er ist aber nicht vorbeigekommen, der Alpine-Rennwagen war einfach zu schnell auf den Geraden. Das ging auf die Reifen.»

«Dass man ihn dann lange draussen lässt, während alle Anderen in die Box gehen und mit dem frischen Reifensatz so viel Zeit auf der Strecke gutmachen, war etwas ärgerlich. Vettel hätte an diesem Tag vielleicht sogar ‘Best of the Rest’ werden können.»



Wie sieht der 91-fache GP-Teilnehmer Glock die Situation von Mick Schumacher? Der Lindenfelser weiter: «So etwas ruhig und nicht gegen das Team abzuarbeiten, das zeigt menschliche Grösse und Klasse, die er mit nur 23 Jahren schon hat. Ich wünsche ihm, dass er nächstes Jahr einen Schritt vorwärts machen kann, auch wenn das nur als Testfahrer wäre, eventuell bei Mercedes.»



«Das Ziel muss sein: Sich dort so weiterentwickeln, dass er 2024 zurückkommen und allen zeigen kann, was wirklich in ihm steckt. Ich glaube, da ist grosses Potenzial, wenn man Mick Schumacher mehr Unterstützung gibt – was Günther Steiner leider nicht geschafft hat. Ich bin mir sicher, das handhben andere Teamchefs besser.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8