Carlos Sainz: «Es war eine gute Saison für Ferrari»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz fuhr im letzten Saisonlauf in Abu Dhabi von Position 4 los und kam nach 58 Runden auch als Vierter ins Ziel. Hinterher warf er noch einmal einen Blick auf die Saison 2022.

Während sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc im letzten Kräftemessen der GP-Stars in diesem Jahr auf dem Yas Marina Circuit mit Sergio Pérez um den zweiten Platz in der Fahrer-WM kämpfte – und das mit Erfolg – verfolgte Carlos Sainz das Ziel, den fünften WM-Rang von Lewis Hamilton zu schnappen.

Der Spanier nahm das Rennen in Abu Dhabi von Startplatz 4 in Angriff und kam auch als Vierter ins Ziel. Und weil sein Widersacher im Silberpfeil, der ein Hydraulikproblem bekundete, ohne Punkte blieb, schaffte es der 28-Jährige auch, die Saison als WM-Fünfter abzuschliessen. Entsprechend gut fiel seine Saisonbilanz aus.

«Letztlich war es eine gute Saison für das Team. Man darf nicht vergessen, wo wir in den beiden Jahren davor waren. Dass wir in diesem Jahr um Siege und sogar um den WM-Titel kämpfen konnten, zeigt, dass es insgesamt ganz gut lief», stellte der Rennfahrer aus Madrid sich und seinem Team ein gutes Zeugnis aus.

Sainz schlug aber auch kritische Töne an: «Ich weiss, dass wir einige Fehler gemacht haben und in der Entwicklung nicht so erfolgreich waren wie Mercedes und Red Bull Racing, und das werden wir mit Blick aufs nächste Jahr auch berücksichtigen. Nun, da wir wieder vorne mitkämpfen, wissen wir, welche zwei oder drei Dinge wir verbessern müssen.»

Und der diesjährige Silverstone-Sieger sagte: «Red Bull Racing hatte klar das bessere Gesamtpaket, das auf allen Streckentypen gut funktioniert hat. Bei uns hing es speziell in der zweiten Saisonhälfte etwas mehr von der Piste ab, auf der wir unterwegs waren. In der ersten Saisonhälfte waren wir überall schnell, doch dann haben wir das Auto einfach nicht mehr so gut weiterentwickelt. So läuft es in der Formel 1 und das ist das erste Jahr nach einer schwierigen Zeit, in dem wir wieder um Siege kämpfen konnten. Wir müssen nun schauen, was wir tun müssen, damit wir Red Bull Racing schlagen können.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8