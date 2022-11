Christian Danner über Mick Schumacher: Wieder Fehler

Das WM-Finale von Abu Dhabi ist vorbei, als vorderhand letztes Formel-1-Rennen von Mick Schumacher. Der langjährige RTL-GP-Experte Christian Danner sagt, wie es mit dem jungen Schumacher weitergeht.

Drei Deutsche, drei ganz unterschiedliche Punkte in einer Karriere: Sebastian Vettel hat in Abu Dhabi seinen 299. Grand Prix bestritten, mit grosser Wahrscheinlichkeit sein letzter. Der vierfache Champion hat zu einem Formel-1-Comeback geschmunzelt: «Nur, wenn ich für ein Rennen in Suzuka gefragt werde.»

Nico Hülkenberg ist vom US-amerikanischen Haas-Rennstall als Stammfahrer für 2023 bestätigt worden, als 35-Jähriger kehrt er vollzeit in die Königsklasse zurück.

Hülkenberg tut dies auf Kosten von Mick Schumacher, der bei Haas aussortiert worden ist und als 23-Jähriger bei Mercedes versuchen wird, auf Umwegen zurück in die Startaufstellung zu kommen.

Der Münchner Christian Danner (64) sagt zur Lage des jungen Schumacher im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1: «Die Entscheidung von Haas ist für mich sehr klar nachvollziehbar. Das lag auf der Hand, und wenn man sich das Ergebnis vom Sonntag ansieht – wieder ein Fehler, wieder unnötig – dann muss man sagen: Das kann sich ein so kleines Team wie Haas einfach nicht leisten. Ich glaube, dass es an der Zeit war, das Team zu wechseln, denn man ging sich da wohl gegenseitig etwas auf den Keks.»



Wie sieht der Formel-3000-Champion von 1985 (entspricht der heutigen Formel 2) die Zukunft von Mick Schumacher? Der langjährige RTL-GP-Experte weiter: «Es war besser für Mick, nicht bei Haas weiterzufahren und unter Umständen einen Test-Vertrag bei Mercedes zu nehmen – um dort in einem Top-Auto dazuzulernen. Wir werden Mick Schumacher wiedersehen, da bin ich mir ganz sicher, weil er grundsätzlich ein sehr guter Formel-1-Fahrer ist.»



Hinter Schumacher sieht es düster aus: David Beckmann kam in der Formel 2 nur zu vereinzelten Einsätzen, das Gleiche gilt für Lirim Zendeli in der Formel 3. Top-Einsitzerklassen wie die japanische Super Formula oder die nordamerikanische IndyCar-Serie finden ohne deutsche Beteiligung statt.



Valentin Kluss wurde Gesamt-Elfter in der italienischen Formel 4. Max Reis landete in der französischen Formel 4 auf Gesamtrang 15. In der deutschen Formel 4 landete der beste Deusche auf Platz 9, Jonas Ried.



Christian Danner zur Perspektive Deutschlands als Motorsport-Land: «Ich habe schon Hoffnung, dass wir in Deutschland den Anschluss an die internationale Motorsportwelt nicht verlieren. Aber es ist natürlich ohne Grand Prix erstmal schwierig. Es ist ohne aktuelle Youngster, Mick mal aussen vor gelassen, schon ein Problem in Deutschland.»



«Das grösste Problem besteht darin, dass unser Sport im Bezahlfernsehen verschwunden ist, weshalb wir nur noch einen klitzekleinen Bruchteil der Bevölkerung erreichen. Der Motorsport braucht eine Bühne, wo man die Piloten sehen kann. Wenn das passiert, dann schauen Kinder zu und sagen, dass sie das auch mal können wollen. So entsteht Renn-Nachwuchs.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8