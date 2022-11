Abu Dhabi-Test: Alonso für Vettel, Hülkenberg-Debüt

Das WM-Finale von Abu Dhabi ist vorbei, aber die Action auf dem Yas Marina Circuit geht weiter: Am 22. November findet der Nachsaison-Test statt – in einer sehr interessanten Besetzung.

Ein geflügeltes Wort aus dem Fussball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Übersetzt in Formel 1 würde das heissen: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Die WM 2022 ist zu Ende, aber keine zwei Tage später wird bereits an der Saison 2023 gearbeitet – im Rahmen des Nachsaisontest von Abu Dhabi.

Eigentlich sollte auf dem Yas Marina Circuit dabei vor allem der Nachwuchs zum Zug kommen. Weil wir aber einige neue Team/Fahrer-Kombinationen haben, ist der Test eine willkommene Gelegenheit für die Piloten, sich im neuen Umfeld zurecht zu finden.

Auch einige Stammfahrer wie Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz oder Valtteri Bottas sollen an der Arbeit sein, hier geht es vorrangig um die Arbeit mit den 2023er Reifenmischungen von Pirelli.

Besonders interessant: Fernando Alonso steigt erstmals in den Aston Martin von Sebastian Vettel, und Nico Hülkenberg übernimmt den Wagen von Mick Schumacher und debütiert für Haas. Pierre Gasly debütiert bei Alpine, der Niederländer Nyck de Vries bei AlphaTauri, der junge Australier Oscar Piastri bei McLaren.



Und so wird am 22. November in Abu Dhabi aller Voraussicht nach gefahren.



Red Bull Racing

Max Verstappen (NL) und Liam Lawson (NZ)



Ferrari

Robert Shwartzman (AND), Charles Leclerc (MC) und Carlos Sainz (E)



Mercedes-Benz

Lewis Hamilton (GB) und Frederik Vesti (DK)



Alpine

Pierre Gasly (F) und Jack Doohan (AUS)



McLaren

Lando Norris (GB) und Oscar Piastri (AUS)



Alfa Romeo

Valtteri Bottas (FIN) und Théo Pourchaire (F)



Aston Martin

Fernando Alonso (E), Lance Stroll (CDN) und Felipe Drugovich (BR)



Haas

Nico Hülkenberg (D) und Pietro Fittipaldi (BR)



AlphaTauri

Nyck de Vries (NL) und Yuki Tsunoda (J)



Williams

Logan Sargeant (USA) und Alex Albon (T)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8