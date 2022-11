Christian Horner: «Max Verstappen ist unschlagbar»

Der Niederländer Max Verstappen zeigte eine tolle Saison: 22 Rennen, 17 Podestplätze, 15 Siege. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Im gleichen Auto kann keiner Max schlagen.»

Besser ist Max Verstappen nie gefahren als in dieser GP-Saison 2022: Der Niederländer zeigte einen beneidenswerten Speed, der 25-Jährige machte kaum Fehler, er stellte einen neuen Rekord für Formel-1-Saisonsiege auf (15) und lag rund bei der Hälfte aller Rennrunden 2022 in Führung.

Sein Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist davon überzeugt, dass der nunmehr 35-fache GP-Sieger in einer eigenen Liga gefahren ist: «Ich glaube nicht, dass ihm ein Fahrer mit identischem Material das Wasser reichen kann. Ich bin auch nicht sicher, ob es ein anderer Pilot schaffen wird, eine solche Saison zu wiederholen.»

«Die Formel-1-Saison 2021 kam mir vor wie ein Schwergewichtskampf zwischen zwei Titanen. Nachdem sich dann letztlich Max durchgesetzt hat, fiel ein grosser Teil des Erwartungsdrucks von ihm ab, das hatte ich vorher schon nach dem ersten Titel von Sebastian Vettel erlebt.»

«Heute fährt Max in der Form seines Lebens, absolut überragend. Und auch das ganze Team hat 2022 auf extrem hohem Niveau gearbeitet. Wir haben den Fahrer-WM-Titel erfolgreich verteidigt und erstmals seit 2013 den Konstrukteurs-Pokal gewonnen. Wir haben bei 17 Rennen die Nase vorn gehabt, fünf Doppelsiege eingefahren und alle unseren eigenen Bestmarken übertroffen. Alle dürfen sehr stolz sein auf ihre Arbeit.»



Horner weiss aber auch jenen Piloten zu würdigen, der Max Verstappen am gefährlichsten wurde – Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Horner weiter: «Charles ist in diesem Jahr sehr gut gefahren, aber er hatte zeitweise viel Pech. Er hat sich als aussergewöhnlicher Racer gezeigt, immer fair im Zweikampf. Ich erwarte, dass er uns 2023 mit Ferrari das Leben richtig schwermacht.»





