Daniel Ricciardo zurück bei Red Bull Racing

Der Formel-1-Rennstall Red Bull Racing bestätigt, was sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte: Der Australier Daniel Ricciardo kehrt zum Team zurück, für das er die grössten Erfolge gefeiert hat.

Am 18. November preschte Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko vor, nun ist es von Red Bull Racing bestätigt – der 33-jährige Australier Daniel Ricciardo kehrt in den Schoss der Red Bull-Familie zurück.

Der achtfache GP-Sieger sagt: «Ich freue mir wahnsinnig, wieder Teil von Red Bull Racing zu sein und dritter Fahrer zu werden. Ich hatte immer schöne Erinnerungen an dieses Team, und es war schön, wie warmherzig ich wieder aufgenommen worden bin.»

«Es hat mich gereizt für das beste Formel-1-Team zu arbeiten, während ich gleichzeitig nach vielen Jahren GP-Sport einmal tief durchatmen und mich neu ausrichten kann. Ich kann es nicht erwarten, meine Arbeit aufzunehmen – im Rennsimulator, bei Testfahrten und bei Demo-Anlässen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Über das enorme Talent und den glänzenden Charakter von Daniel müssen wir nicht diskutieren. Alle Mitarbeiter im Rennwagenwerk freuen sich auf ihn. Wir haben durch seine Erfahrung die Möglichkeit, uns breiter aufzustellen, sein Wissen wir von grossem Nutzen sein.»



Red Bull Racing bezeichnet Ricciardo ausdrücklich als dritten Fahrer, nicht als Reservisten.



Nach der Formel-1-Lehre bei HRT (2011) und Toro Rosso (2012/2013) wurde Daniel Ricciardo zu RBR befördert. Daniel bedankte sich schon im ersten Jahr mit drei Siegen (Kanada, Ungarn, Belgien) und verfestigte seinen Ruf als einer der besten Angreifer im Feld. Vier weitere Siege kamen im Laufe der folgenden Jahre hinzu (Malaysia 2016, Aserbaidschan 2017, China und Monaco 2018), 2014 und 2016 wurde der Strahlemann jeweils WM-Dritter.



Dann begann der Stern von Max Verstappen zu leuchten, und Daniel suchte sich bei Renault und McLaren neue Herausforderungen – nach 29 Pokalen, die er für RBR eingefahren hatte.



Dr. Marko sagt: «Wir haben so viele Sponsoren, wir müssen Show-Runs machen und dergleichen. Da ist Daniel natürlich einer der Profiliertesten und Bestens-Geeigneten.»



Daniel wird in die Arbeit von Red Bull Racing an den GP-Schauplätzen eingebunden und steht in der kommenden Saison bereit, sollten Max Verstappen oder Sergio Pérez (Red Bull Racing), beziehungweise Nyck de Vries oder Yuki Tsunoda (AlphaTauri) nicht einsatzfähig sein.





