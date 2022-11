Mika Häkkinen: «Charles Leclerc hat das verdient»

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi kämpften Charles Leclerc und Sergio Pérez noch um den zweiten WM-Rang. Der Ferrari-Star setzte sich schliesslich durch. Und Mika Häkkinen findet: Er hat diese Position verdient.

Formel-1-Champion Max Verstappen sicherte sich seinen Titelgewinn bereits beim fünftletzten Rennen der Saison in Japan. Das Duell um den zweiten WM-Rang lief aber bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi. Charles Leclerc und Sergio «Checo» Pérez reisten mit jeweils 290 Punkten an den Wüstenkurs von Yas Island.

Der Ferrari-Star belegte da den zweiten Platz, weil er mit Blick auf die einzelnen Rennergebnisse erfolgreicher war als der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team. Pérez, der vor Leclerc ins Ziel kommen musste, um sich gleich hinter seinem Teamkollegen zu klassieren, liess nichts unversucht, um dieses Ziel auch zu erreichen.

Doch am Ende kreuzte der Rennfahrer aus Guadalajara die Ziellinie 1,322 sec nach dem Monegassen – der damit den zweiten Gesamtrang feiern konnte. Und mit seinem Auftritt auf dem Yas Island Circuit habe er den Erfolg auch verdient, ist sich Mika Häkkinen sicher. Der Finne schreibt in seiner Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet»: «Ich denke, Charles fuhr in Abu Dhabi ein fantastisches Rennen, mit dem er den zweiten Platz im GP und in der WM-Tabelle erobert hat.»

«Checo gab alles, aber ich denke, dass Charles den zweiten Platz verdient hat», betont der zweifache Champion. «Er durfte neun Mal von der Pole los, gewann drei Grands Prix und in der ersten Saisonhälfte war er eine echte Bedrohung für Max Verstappen. Sein zweiter Platz wird sicherlich alle bei Ferrari noch fokussierter arbeiten lassen, damit sie auch im nächsten Jahr wieder um den WM-Titel kämpfen können», lobt der 54-Jährige, der in seiner GP-Karriere 20 Siege feiern durfte.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8