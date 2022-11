Max Verstappen: Honda sagt Danke, mit tollem Geschenk

Zum ersten Mal nach zwei Jahren konnte Honda die beliebte Nachsaison-Veranstaltung «Honda Racing Thanks Day» durchführen. Dabei wurde Formel-1-Champion Max Verstappen überrascht.

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie konnte Honda endlich wieder die Fans einladen – zum «Honda Racing Thanks Day», inzwischen zum 14. Mal. Bei dieser Nachsaison-Veranstaltung bedankt sich Honda bei den treuen Anhängern, dieses Mal im Mobility Resort Motegi (früher Twin Ring Motegi).

Aus der Formel 1 waren Weltmeister Max Verstappen und GP-Sieger Sergio Pérez (Red Bull Racing) sowie Pierre Gasly und Yuki Tsunoda (AlphaTauri) vertreten. Für den 35-fachen GP-Sieger Verstappen war es der erste Besuch auf der Honda-eigenen Rennstrecke Motegi.

Verstappen zischte mit einem Red Bull Racing RB16B-Renner in so genannter Arigato-Lackierung herum, in den Hausfarben Weiss und Rot von Honda und Japan zugleich. Der Formel-1-Champion von 2021 und 2022 sagte: «Wir haben zwei unglaubliche Jahre hinter uns. Die Saison 2022 ist grandios verlaufen. Wir konnten den Fahrer-WM-Titel in Suzuka sicherstellen. Wir wollten das für Honda unbedingt in Suzuka schaffen, das war für mich das Sahnehäubchen.»

«Ich weiss, wie viel Arbeit und Herzblut Honda in die Arbeit in der Formel 1 investiert, und es freut mich sehr, dass wir gemeinsam diese Erfolge einfahren konnten.»

Am vergangenen Wochenende rückte der 25-jährige Niederländer nicht nur mit einem Formel-1-Rennwagen aus, er sass auch im Honda NSX-Sportwagen sowie im Super GT-Einsatzfahrzeug von Honda.



Max weiter: «Die Rennstrecke von Motegi kannte ich zuvor nur aus dem Rennsimulator. Nun konnte ich sie endlich mal real unter die Räder nehmen. Mit dem GT-Rennwagen zu fahren, war eine fabelhafte Erfahrung, ein sehr cooles Auto mit hervorragenden Bremsen und einem Super-Leistungsgewicht. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lächeln.»



Die Freude wurde noch grösser, denn Honda-Vorstandschef Seiji Kuraishi hatte sich für den Formel-1-Champion etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Max erhielt einen Honda NSX Type S geschenkt!



Vom rund 150.000 Euro teuren Sportwagen gibt es nur eine limitierte Auflage von 350 Stück, und eines davon wird bald in der Garage von Max Verstappen stehen. Seiji Kuraishi sagte: «Sie haben Honda im vergangenen Jahr in einem dramatischen WM-Kampf den ersten Titel seit vielen Jahren geschenkt, 2022 waren Sie überlegen. Ich bedanke mich bei Ihnen im Namen der ganzen Honda-Familie.»



Verstappen war baff: «Diese Überraschung ist wirklich gelungen, ich hatte keine Ahnung! Das macht mich sehr stolz, ich kann nur ein riesiges Arigato sagen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8