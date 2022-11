Charles Leclerc (Ferrari): Das sagt er Mattia Binotto

Charles Leclerc und Mattia Binotto 2019 in Australien

Teamchef Mattia Binotto hat bei Ferrari die Kündigung eingereicht – zu viele Fehler des Rennstalls 2022, zu wenig Rückendeckung aus der Chefetage. Was GP-Sieger Charles Leclerc dazu sagt.

Am Dienstag vor dem WM-Finale von Abu Dhabi berichtete die Gazzetta dello Sport: Ferrari werde sich von Teamchef Mattia Binotto trennen. Ferrari dementierte natürlich sofort. Am 29. November bestätigte der berühmteste Rennstall der Welt jedoch: Mattia Binotto hat gekündigt und verlässt Ferrari.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc wird schon am Yas Marina Circuit gewusst haben, was unvermeidlich war. Er sagte, auf die Gerüchte um Binotto angesprochen: «Es war sehr, sehr schwierig, in dieses Wochenende zu gehen. Es gab viel Druck von aussen, viel Druck um das Team, und es ist nie leicht, solche Dinge auszublenden und sich auf die Arbeit zu konzentrieren.»

Noch im September hatte Leclerc zu Gerüchten gesagt, wonach der Posten des Ferrari-Teamchefs wackle: «Davon habe ich nichts gehört. Gerüchte gehören zur Formel 1, besonders in Bezug auf Ferrari. Wichtig ist, dass man sich im Team davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich weiss, wie eng wir zusammenstehen, nur das zählt.»

Leclerc hat sich nie davor gescheut, Kritik an der Teamleitung zu üben, wenn es der Monegasse für angebracht hielt. Mehrfach in diesem Jahr hinterfragte der 25-Jährige Entscheidungen vom Kommandostand, ganz öffentlich, am Funk während Training und Rennen, im Anschluss danach vor den Mikrofonen der Berichterstatter.

Nachdem die Trennung Ferrari–Binotto bestätigt ist, hat sich Charles Leclerc auf Instagram mit dieser Botschaft gemeldet: «Danke für alles, Mattia. Wir haben zusammen vier sehr intensive Jahre durchquert, Jahre mit grosser Befriedigung, aber auch mit – unvermeidlicherweise – Momenten, die uns auf eine harte Probe gestellt haben.»



«Meine Wertschätzung und mein Respekt sind dadurch nie geringer geworden. Wir haben stets in voller Hingabe für die gleichen Ziele gearbeitet. Toi, toi, toi!»





