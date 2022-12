Binotto-Aus bei Ferrari: Das sagt F1-Chef Domenicali

Mattia Binotto und Stefano Domenicali 2021 in Baku

Mattia Binotto hat bei Ferrari gekündigt. Formel-1-CEO Stefano Domencali weiss, wie sich Binotto fühlt, auch er war Teamchef bei Ferrari, auch er ist in Maranello letztlich in Ungnade gefallen.

Es war der grosse Knall bei Ferrari am 29. November: die Nachricht, dass Teamchef Mattia Binotto die Kündigung eingereicht hat. Einer, der genau weiss, was in Binotto vorgeht, ist dessen italienischer Landsmann Stefano Domenicali – denn der heutige Geschäftsleiter der Formel 1 hat ebenfalls als Teamchef des berühmtesten GP-Rennstalls gearbeitet.

Der 57-jährige Domenicali sagt über den Abgang des 53-jährigen Binotto bei Ferrari gegenüber Sky Sports News: «Wenn du mit Ferrari Zweiter wirst, dann reicht das einfach nicht. Aber ich will nicht verwickelt werden in die Dynamik dieses Teams. Ich wünsche Mattia einfach für die Zukunft nur das Beste.»

Stefano Domencali sass von 2008 bis 2014 auf dem heissen Sitz des Teamchefs von Ferrari. Der Imoleser sagt weiter: «Ich war in der gleichen Situation, vor vielen Jahren. Ich wünsche mir für Binotto, dass er zielorientiert bleibt und nicht die Glauben an sich selber verliert.»

«Auf der anderen Seite hoffe ich, dass Ferrari die richtige Lösung findet, um auf Kurs zu bleiben. Denn ihnen ist in diesem Jahr eine schöne Steigerung gelungen, vor allem gemessen daran, wo sie vor zwei Jahren standen.»

«Wir brauchen in der Formel 1 ein konkurrenzfähiges Ferrari. Wir brauchen starke Teams mit herausragenden Piloten, um guten Sport zu garantieren. Klar träume ich von einem WM-Dreikampf, aber ich glaube, es ist mehr als das – ich glaube wirklich, dass im kommenden Jahr drei Rennställe den Titel unter sich ausmachen werden. Das wird passieren.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8