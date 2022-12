11. Formel-1-Team: Michael Andretti gibt nicht auf

Michael Andrettis Plan, in die Formel 1 einzusteigen, wurde nicht von jedem euphorisch begrüsst. Doch das hält den Amerikaner nicht davon ab, seinen Wunsch von der WM-Teilnahme zu verwirklichen.

Das Formel-1-Projekt von Michael Andretti schreitet voran, auch wenn das Echo im Fahrerlager auf die Pläne des Sohnes von Mario Andretti verhalten ausfiel. So erklärte etwa Formel-1-CEO Stefano Domenicali, er glaube nicht, dass die Formel 1 ein neues Team brauche.

Auch von den Teamchefs, die eine Verringerung der Preisgelder durch einen elften WM-Teilnehmer fürchten, kamen kritische Töne. So mahnte etwa Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, dass der Neueinsteiger der Formel 1 einen Mehrwert bringen müsse, sonst wäre eine Erweiterung des Startfeldes nicht wünschenswert.

Davon lassen sich die Andrettis aber nicht beirren, gemäss «The Race» erklärte der 60-jährige Teambesitzer Michael Andretti kämpferisch: «Ja, wir machen weiter. Und wir arbeiten weit4er hart daran, ich denke, wir haben in den letzten Monaten ziemlich gute Fortschritte erzielt, und wir werden sicherlich nicht aufgeben.»

Erst im August hatte Andretti die Schaffung eines neuen Rennsport- und Technologiezentrums in Fishers, Indiana, verkündet. «Das neue Hauptquartier wird als Basis für die Teams in Indycar, IndyLights und IMSA sowie für künftige Initiativen im Rennsport dienen», hiess es in der entsprechenden Mitteilung.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8