George Russell: Reifer dank 1,5-Mio-Dollar-Crash

In seinem ersten Mercedes-Jahr bescherte George Russell Toto Wolff viel Freude. Im Vorjahr hatte er aber mit einem kostspieligen Crash für Ärger beim Motorsportdirektor der Silberpfeile gesorgt, wie er sich erinnert.

In diesem Jahr hat George Russell seine erste Formel-1-Saison im Silberpfeil bestritten und mit dem Sieg in São Paulo sowie sieben weiteren Podestplätzen sorgte er für viel Freude bei Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff. Das war nicht immer so: Im Jahr zuvor hatte er – noch als Williams-Pilot – einen Crash mit seinem Silberpfeil-Vorgänger Valtteri Bottas, der für beide Piloten das Ende des Rennens bedeutete.

Russell und Bottas waren nach dem Crash sauer – genauso wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, wie Russell im «High Performance Podcast» erzählt: «Ich flog am Abend mit Toto zurück und er war sehr sauer, denn 2021 war das erste Jahr mit der Budgetdeckel-Regelung und der Schaden, der beim Crash entstand, war sehr kostspielig.»

«Ich glaube, der Schaden für Mercedes belief sich auf 1,5 Millionen Dollar, die dann natürlich im Budget fehlen», verrät der junge Brite. «Deshalb war er sehr frustriert. Die Situation war einfach nicht gut. Wir liessen es vorerst gut sein und verschoben die Diskussion auf den nächsten Tag. Und als ich am darauffolgenden Samstag zum Lunch zu ihm nach Hause ging, war alles gut und wir liessen das hinter uns.»

Für ihn selbst war der Crash eine gute Lektion, beteuerte Russell. «Ich habe gelernt, dass man sich einen Augenblick Zeit nehmen muss, um über einen Crash nachzudenken, bevor man vorschnell urteilt», beteuert er rückblickend. Der Crash bot auch die Chance zur besseren Zusammenarbeit mit den Mercedes-Ingenieuren, mit denen er im darauffolgenden Jahr zusammenarbeitete.

«Solche Situationen führen dazu, dass man zusammenwächst. Ich habe wohl eine bessere Beziehung zu Valtteris Ingenieuren und seinem Team aufgebaut, weil ich sie bereits kannte. Es waren sein Chefmechaniker und sein Chefingenieur, mit denen ich sprach und bei denen ich mich entschuldigte. Das war natürlich etwas seltsam, denn ich war ja noch ein Williams-Pilot, der mit einem Mercedes zusammenkrachte und sich danach dafür beim Mercedes-Team entschuldigte. Aber ich bin fast froh über diesen Unfall, denn heute fühle ich mich dadurch besser. Ich sehe die Dinge anders und es sind solche Ereignisse, die dich reifer werden lassen. Es gibt Fehler, die nötig sind.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8