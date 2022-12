Heisse Köpfe wegen Flaggen-Tricks: Strafen notwendig?

Vor kurzem hat Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ein heikles Thema angesprochen: Lösen Fahrer absichtlich gelbe oder rote Flaggen aus, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Wie soll dann vorgegangen werden?

Im November ist eine Geschichte aus dem vergangenen Mai wieder hochgekocht, und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz traut einigen Fahrerkollegen zu, dass sie in der Formel 1 tricksen. Konkret geht es um Piloten, die eine gelbe oder rote Flagge auslösen und selber davon profitieren.

Der 28-jährige Madrilene äusserte einen bösen Verdacht: «Ob Absicht oder nicht, wir müssen endlich eine andere Lösung finden für Piloten, die gelbe oder rote Flaggen verursachen. Wenn ein Fahrer die Runden von Gegnern kompromittiert, dann gehört ein solcher Pilot bestraft.»

Der GP-Sieger von Silverstone 2022 weiter: «Ich habe in den vergangenen Jahren einige Dinge gesehen, Dinge, die vielleicht von den Medien gar nicht bemerkt worden sind. Und wir Fahrer sind nicht dumm. Wir merken sofort, wenn eine solche Aktion etwas seltsam wirkt. Aber darauf will ich lieber nicht weiter eingehen. Ich sage nur – gäbe es eine Strafe, dann würden solche Ideen gar nicht erst durch die Köpfe einiger Fahrer geistern.»

McLaren-CEO Zak Brown hat das in der Sitzung der Formel-1-Kommission in Abu Dhabi zur Sprache gebracht. Der 51-jährige Kalifornier findet: «Wenn das Verhalten eines Piloten dazu führt, dass ein anderer Fahrer behindert wurde, dann gehört ein solcher Wettbewerber bestraft. In anderen Rennserien wird das bereits getan – etwa in der Art, dass der Auslöser seine schnellste Runde gestrichen bekommt. Ich halte das für eine praktische und angemessene Lösung, die leicht umgesetzt werden kann.»

Aber ist das alles wirklich so einfach? Aston Martin-Teamchef Mike Krack gibt zu bedenken: «Ich glaube nicht, dass dies rein schwarz oder weiss betrachtet werden kann. Ich finde, bevor wir Strafen verteilen, sollten wir uns solche Fälle in den vergangenen zehn Jahren mal detailliert ansehen. Ich wittere hier die Gefahr einer vorschnellen Verurteilung eines Fahrers.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8