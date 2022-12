George Russell: Sitzprobe im 2023er Mercedes W14

Der 24-jährige George Russell hat eine starke erste Saison im Silberpfeil gezeigt: Erste Pole-Position (Ungarn), erster Sieg (Brasilien), WM-Vierter. Nun hat er die Sitzprobe im neuen Auto gemacht.

Sollte noch jemand Zweifel am Talent von George Russell gehabt haben, dann dürften sich die in der Saison 2022 in Luft aufgelöst haben: Der 24-jährige Engländer zeigte eine hervorragende erste Saison für Mercedes-Benz, mit acht Podestplatzierungen, gekrönt vom ersten GP-Triumph in Brasilien, am Ende wurde Russell WM-Vierter, vor Superstar Lewis Hamilton (WM-Sechster).

Russell erinnert sich: «Ich hatte so oft von diesem Moment geträumt, nun war er da. Und ich wurde überwältigt von all diesen Emotionen. So viele Erinnerungen schiessen dir durch den Kopf, wenn alles unter Dach und Fach ist: Du denkst vor allem an die Menschen, die so viel dafür geben, dass du im Rennsport eine Chance bekommst.»

George schämte sich nach dem Rennen seiner Tränen nicht, er ist der 113. Sieger der Königsklasse, der erste seit Carlos Sainz in Silverstone.

Lewis Hamilton hat im letzten Saisonteil über den 2022er Mercedes W13 gesagt: «Ich werde froh sein, wenn ich den Wagen nicht mehr fahren muss.» Das Auto war eine echte Diva, schwierig abzustimmen, kaum ins optimale Betriebsfenster zu bringen. Das soll sich mit dem Modell W14 für die GP-Saison 2023 ändern, und George Russell hat vor kurzem die erste Sitzprobe absolviert.

In einem Video von Mercedes-Benz sagt der Brite: «Es ist ganz wichtig, dass du so perfekt wie möglich sitzt.» Wie alle Formel-1-Piloten ist auch Russell überaus pingelig, was seine Sitzschale angeht, da muss jedes Detail stimmen. Eine solche Sitzprobe kann schnell mal Stunden dauern.

Ich weiss noch, wie die Ferrari-Mitarbeiter vor mehr als 20 Jahren gestöhnt haben, weil sie für Michael Schumacher gut ein Dutzend Sitze herstellen mussten, bis der grosse Champion endlich ideal sass. Und auch Sebastian Vettel galt als extrem detailversessen, was die Sitzposition angeht.





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8