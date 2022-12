George Russell (Mercedes): «Bereit für den WM-Titel»

George Russell hat in seinem ersten Jahr mit dem Mercedes-Team die Erwartungen übertroffen und seinen schnellen Teamkollegen Lewis Hamilton in den Schatten gestellt. Für die Zukunft wagt er eine Kampfansage.

Das Mercedes-Team bekundete in der Saison 2022 mehr Probleme als in den Jahren zuvor, doch das hielt Aufsteiger George Russell nicht davon ab, in seiner ersten GP-Saison mit den Silberpfeilen zu glänzen. Mit insgesamt acht Podestplätzen und dem einzigen Saisonsieg der Sternmarke sicherte er sich den vierten WM-Rang.

Zum Vergleich: Sein Teamkollege, der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, der neun Top-3-Platzierungen in diesem Jahr errungen hat, blieb ohne Sieg und musste am Ende mit dem sechsten Tabellenrang Vorlieb nehmen. 35 WM-Zähler trennten die beiden Mercedes-Fahrer nach dem Saisonfinale auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi.

Damit hatte Russell nicht gerechnet, wie er im Gespräch mit dem früheren GP-Piloten und heutigen «Sky Sports F1»-Experten Martin Brundle gesteht: «Ich schätze, wenn man mir das am Anfang des Jahres gesagt hätte, dann wäre ich unfassbar glücklich gewesen, denn wenn du Lewis Hamilton im Mercedes meist schlagen kannst, dann heisst das, dass du Weltmeister-Qualitäten hast.»

Der 24-Jährige blickt entsprechend selbstbewusst auf das nächste Jahr. In Abu Dhabi erklärte er vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Ich fühle mich bereit für den WM-Titel, das tu ich schon seit Jahren. Diese Saison an der Seite von Lewis war für mich persönlich sehr wichtig, denn ich konnte einige kleine Details lernen, wie etwa wie ich mehr aus dem Auto und dem Team herausholen kann, und wie ich das Potenzial des Gesamtpakets ausschöpfen kann, wenn es darauf ankommt.»

Russell wagte auch eine Kampfansage: «Ich werde sicherlich einen wirklich starken Winter haben. Gemeinsam mit meinem Team werde ich sehr hart arbeiten. Jeder und jede Einzelne in den Mercedes-Werken wird alles geben, um ein Auto auf die Räder zu stellen, mit dem wir im nächsten Jahr eine Chance auf den WM-Titel haben werden.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8