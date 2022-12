Nico Rosberg-Comeback: Kein Fahrerlager-Verbot mehr

Sir Jackie Stewart und Nico Rosberg 2019 in Le Castellet

Seit der Einführung strenger Vorschriften der Formel 1 im Kampf gegen Corona durfte Weltmeister Nico Rosberg das Fahrerlager nicht mehr betreten. Das ist vorbei. Die Massnahmen werden gelockert.

Anfang 2022 fiel den Formel-1-Fans auf: Sky-GP-Experte Nico Rosberg schaltete sich nur noch per Video ein, der Formel-1-Champion von 2016 stand für seine Analysen nicht mehr im Fahrerlager. Grund – der 23-fache GP-Sieger ist nicht gegen Corona geimpft.

Die Formel 1 hatte für die GP-Saison 2022 beschlossen: Ins Fahrerlager kommt nur noch, wer gegen den Coronavirus geimpft ist. Ausnahmen machten die Regelhüter der Königsklasse nur dann, wenn jemand dem Nachweis erbrachte, sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen zu können.

Der 37-jährige Wiesbadener Rosberg beantragte eine Sondererlaubnis, aber sie wurde abgelehnt. Die Formel 1 blieb knallhart, Extrawürste gab es nicht. Das ist auch der Grund, wieso Alan van der Merwe – jahrelang Fahrer des Medical-Car – seinen Job los ist; der Doppelbürger aus Südafrika und der Schweiz wollte sich nicht impfen lassen.

Nun aber wird der 206-fache GP-Teilnehmer Rosberg ins Fahrerlager zurückkehren, denn der Autosport-Weltverband FIA hat beschlossen – die Massnahmen gegen Corona werden gelockert. So fällt der Impf-Nachweis weg, es wird auch keine Corona-Testzentren mehr an der Rennstrecke geben.

Die FIA setzt auf Eigenverantwortung: Wer an sich Symptome feststellt, soll testen gehen. Wird der Virus nachgewiesen, ist Quarantäne angesagt und ein Besuch des Fahrerlagers nicht mehr gestattet. Das gilt auch für die Formel-1-Piloten.





Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format