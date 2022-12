Lando Norris: Nicht happy mit 5. WM-Rang von McLaren

McLaren-Pilot Lando Norris belegte in diesem Jahr den siebten Platz in der Fahrer-Wertung. Sein Team landete auf Position 5 bei den Konstrukteuren. Damit kann der Rennstall nicht zufrieden sein, betont der Brite.

Für Lando Norris kam das Saisonhighlight in diesem Jahr schon früh: Bereits beim vierten Rennen in Imola durfte er als Dritter aufs Podest. In der Folge holte er zwar fast immer Punkte, aufs Podest schaffte er es aber nicht mehr. Immerhin: Beim Saisonfinale in Abu Dhabi stellte er mit der schnellsten Rennrunde seinen Speed unter Beweis.

Weitaus weniger erfolgreich verlief das Jahr für seinen McLaren-Teamkollegen Daniel Ricciardo, der in den 22 Saisonläufen nur sieben Mal punkten konnte und den fünften Platz in Singapur als Saisonhöhepunkt hinnehmen musste. Der Australier, der sein Cockpit nach dem Saisonende in der Wüste an seinen Landsmann Oscar Piastri abgeben musste, wurde WM-Elfter.

Das McLaren-Team, das sich den vierten Platz bei den Konstrukteuren zum Ziel gesetzt hatte, musste am Ende mit dem fünften Tabellenrang Vorlieb nehmen. Kein Wunder, hielt Norris bei dem Kollegen von «Formula1.com» rückblickend fest: «Wenn man sich anschaut, wo wir beim ersten Rennen waren, haben wir einen guten Job gemacht. Aber wenn ich an die Zeit vor der Saison denke, dann muss die Antwort auf die Frage, ob wir 2022 erreicht haben, was wir hätten erreichen sollen, nein lauten.»

«Wenn wir eines Tages Weltmeister werden wollen, dann können wir mit der diesjährigen Platzierung nicht zufrieden sein», ist sich der Brite sicher. «Aber wir können sicherlich mit den Fortschritten, die wir als Team machen konnten, zufrieden sein. Sehr vieles hat gut funktioniert, wir brauchen nur noch ein besseres Auto», weiss er.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8