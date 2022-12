Sebastian Vettel traut George Russell den WM-Titel zu

George Russell erklärte beim Saisonfinale in Abu Dhabi, dass er bereit für den WM-Titel ist. Auch der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel glaubt, dass der Mercedes-Pilot fähig ist, die Formel-1-Titelkrone zu erobern.

Sebastian Vettel hat es selbst mehrmals geschafft, den Gesamtsieg in der Formel-1-WM zu erringen. Von 2010 bis 2013 setzte sich der Heppenheimer im Red Bull Racing-Auto vier mal in Folge gegen den Rest des Feldes durch. Entsprechend gut weiss der in Rente gegangene GP-Star denn auch, was es braucht, um in der Königsklasse erfolgreich zu sein.

Und der Deutsche ist überzeugt, dass der junge Mercedes-Pilot George Russell alle nötigen Fähigkeiten mitbringt, um vielleicht schon im nächsten Jahr der elfte Formel-1-Weltmeister aus Grossbritannien zu werden.

Auf die entsprechende Frage erklärte der 53-fache GP-Sieger bei «Sky Sports News»: «Es ist schwer zu sagen, ob er den Titel gewinnen wird. Aber wenn er das richtige Auto hat, die entsprechende Ausrüstung und das richtige Team – und diesbezüglich ist er meiner Ansicht nach gut aufgestellt – dann ja.»

«Er hat das entsprechende Talent und die Fähigkeiten, die es dazu braucht. Natürlich braucht es nicht nur das, aber er scheint sehr hart zu arbeiten, deshalb denke ich, dass er eine gute Chance hat, den Titel zu gewinnen», fügte Vettel an.

Russell überzeugte in diesem Jahr mit einer starken ersten Saison im zweiten Silberpfeil neben Lewis Hamilton. Im Gegensatz zum siebenfachen Weltmeister schaffte es der 24-Jährige, dem Werksteam der Sternmarke einen Saisonsieg zu bescheren und als WM-Vierter landete er in der Endabrechnung auch vor seinem Teamkollegen, der sich mit dem sechsten Platz begnügen musste.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8