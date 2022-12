Kevin Magnussen: Vorfreude auf Renneinsatz mit Papa

Haas-Pilot Kevin Magnussen wird zusammen mit seinem Vater Jan Magnussen beim in Abu Dhabi Gas geben. Auf den Einsatz freut sich der Däne, der zum ersten Mal ein Rennen im GT-Auto mit seinem Papa bestreitet.

Von 9. bis 11. Dezember werden auf dem Yas Marina Circuit, auf dem die Formel 1 im November ihr Saisonfinale bestritten hat, die 12h Gulf stattfinden. Mit dabei ist Kevin Magnussen, der sich einen Ferrari 488 GT3 des Teams MDK Motorsports mit seinem Vater Jan teilen wird, der zwischen 1995 und 1998 24 GP-Einsätze bestritten hat und immer noch ein aktiver Rennfahrer ist.

Der 49-Jährige hat schon vier Klassensiege beim 24h-Klassiker von Le Mans erzielt und 2003 sowie 2006 den vierten Gesamtrang erzielt. Auch beim 24h-Rennen von Daytona konnte Jan Magnussen bereits einen Klassensieg erzielen. Die IMSA-Serie, die sein Sohn 2021 auch bestritten hat, entschied Jan Magnussen bereits zwei Mal für sich.

Es ist nicht der erste gemeinsame Renneinsatz der Beiden: 2021 nahmen Kevin und Jan in einem Oreca 07 in der LMP2-Klasse der 24h von Le Mans teil und wurden in dieser Klasse Siebzehnte. Auf dem Wüstenkurs wird das Duo aber erstmals in einem GT-Auto unterwegs sein. «Ich denke, es wird ziemlich schwierig, meinen Vater wird im GT Auto schwer zu schlagen sein», prophezeit der aktuelle GP-Star auf «Formula1.com».

Und Kevin Magnussen verrät: «Natürlich freue ich mich sehr auf diesen Einsatz. Ich geniesse es sehr, mit meinem Vater Rennen zu fahren. Es ist etwas ganz Spezielles und wir sind beide noch aktive Rennfahrer. Er ist noch nicht so alt und ich habe das Gefühl, jede Chance nutzen zu müssen, solange er noch fit und in guter Form ist und ich noch mit ihm zusammen antreten kann.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8