Oscar Piastri: Deshalb fährt er mit der Nummer 81

Formel-1-Aufsteiger Oscar Piastri wird im nächsten Jahr seine erste GP-Saison mit dem McLaren-Team bestreiten. Der Australier wählt die Startnummer 81 und erklärt, wie es dazu kam.

Oscar Piastri wird einer der beiden Formel-1-Rookies im Startfeld des nächsten Jahres sein – der zweite ist Logan Sargeant, der im Williams um WM-Punkte kämpfen will. Während der sich der 21-jährige Amerikaner für die Startnummer 2 entschieden hat, will Piastri mit der Nummer 81 auf seinem McLaren ausrücken – obwohl er bei seinen letzten Testeinsätzen im McLaren noch mit der Nummer 28 unterwegs gewesen war.

Im Podcast «In the Fast Lane» erklärt der 21-Jährige: «Solange niemand die 81 nimmt, bevor wir meine Nummer eintragen lassen, werde ich damit ausrücken, aber ich denke, da besteht keine Gefahr. 81 war die Nummer, die ich schon zu Kart-Zeiten hatte.»

«Als ich mein erstes Rennen fuhr, musste ich mir eine Nummer aussuchen, und der Kart-Shop, in dem ich einkaufte, hatte nur Einsen auf Lager. Und es musste ja eine ein- oder zweistellige Nummer ein. Natürlich konnte ich die Nummer 1 aus nachfliegenden Gründen nicht wählen», erzählt Piastri.

«Deshalb trat ich in den ersten paar Rennen mit der Nummer 11 an. Doch dann trat ich in einer Meisterschaft an, in der schon jemand die Nummer 11 gewählt hatte. Ich weiss nicht mehr, was mich dazu bewog, deshalb die 81 zu machen, aber ich habe die erste Ziffer geändert und seitdem bin ich mit der Nummer 81 angetreten», fügt das Rennfahrer-Talent aus Melbourne an.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8