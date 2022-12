Toto Wolff: «Mick Schumacher verdient eine Chance»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist der Meinung, dass Mick Schumacher eine Chance verdient, in der Formel 1 zu verbleiben. Er verweist auf die Erfolge des Deutschen in den Nachwuchsklassen.

Mick Schumacher hat sein Haas-Cockpit nach zwei Jahren räumen müssen, zwei Top-10-Ergebnisse in diesem Jahr reichten nicht aus, um die Teamführung um Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner zu überzeugen. Das Duo setzt nun auf Micks Landsmann Nico Hülkenberg, der viel Erfahrung mitbringt.

Wie es für Schumacher weitergeht, ist noch nicht sicher. Möglich ist ein Jahr als Reservist im Mercedes-Team, doch das entsprechende Abkommen wurde noch nicht unterschrieben. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ist aber überzeugt, dass der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher, der von 2010 bis 2012 selbst für das Mercedes-Team fuhr, einen Platz in der Königsklasse verdient hat.

Im Podcast «Beyond the Grid» sagt der Wiener mit Blick auf Schuhmachers Formel-3-Titelgewinn von 2018 und den Formel-2-Gesamtsieg von 2020: «Ich mag Mick wirklich, ich mag seine Familie und wie sie ihre Kinder mit diesem berühmten Namen erzogen hat, und ich denke, dass er eine Chance verdient. Er hat in den Nachwuchsklassen Titel geholt, und das ist nicht einfach.»

«In den ersten Formel-1-Jahren kann es passieren, dass es nicht nach Wunsch läuft und dann stand er unter Druck, und das war natürlich auch nicht hilfreich», erklärt Wolff. «Die Formel 1 ist brutal. In gewisser Hinsicht wäre es vielleicht gut, ein Jahr Pause als Reservefahrer einzulegen, so wie es Daniel Ricciardo tut, um sich selbst neu zu bewerten und in eine bessere Position zu bringen, um einen besseren Platz zu finden.»

«Mick hat mich immer durch seine Persönlichkeit beeindruckt. Als ich ihn das erste Mal in seinem ersten Jahr in der Formel 3 in Hockenheim getroffen habe, war er einfach ein guter Mensch. Er hat die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen, und das kam nicht von ungefähr», ergänzt der 50-Jährige.

