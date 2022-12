Sergio Pérez: Keine Sorgen wegen Daniel Ricciardo

Nach seinem McLaren-Rauswurf kehrt Daniel Ricciardo als dritter Fahrer zum Red Bull Racing Team zurück. Stammfahrer Sergio Pérez fühlt sich durch das Comeback des Australiers aber nicht unter Druck gesetzt.

Daniel Ricciardo gehörte bereits als Nachwuchspilot zur Red Bull-Familie und mit der Unterstützung des österreichischen Unternehmens schaffte er auch den Sprung in die Formel 1. Nach einer halben Saison beim HRT-Team ging er bei der Nachwuchstruppe Toro Rosso an Bord, nach zwei Jahren erfolgte der Wechsel zum Red Bull Racing-Team, mit dem er gleich im ersten gemeinsamen Jahr den dritten WM-Rang eroberte.

Das Kunststück wiederholte er auch in der Saison 2016, insgesamt 29 Mal stand er in den Farben des Rennstalls aus Milton Keynes auf dem GP-Podest, sieben Mal davon als Sieger. Dennoch verliess er das Team nach der Saison 2018, um sein Glück mit dem Renault-Werksteam und später mit McLaren zu versuchen.

Weder mit den Franzosen noch mit dem britischen Traditionsrennstall lief es nach Wunsch, nach zwei Jahren zog die McLaren-Teamführung deshalb die Reissleine und entliess den Australier vor dem Ende der ursprünglich vereinbarten Vertragslaufzeit. Im Fahrerlager zeigten einige Teams Interesse am achtfachen GP-Sieger, der sich letztlich dazu entschied, zu seinem alten Arbeitgeber zurückzukehren und dort ein Jahr auf der Reservebank zu verbringen.

Einige GP-Beobachter sind sich sicher, dass der 33-Jährige Sergio Pérez den Platz als Stammfahrer streitig machen könnte. Doch der WM-Dritte beteuert, dass er entspannt ist. «Wir verspüren die ganze Zeit einen grossen Druck und für mich ändert sich durch die Rückkehr von Daniel nichts», winkte er auf die Sprache von «Sky Sports F1» ab.

«Ich denke, für das Team ist Daniel eine grossartige Ergänzung. Er ist ein toller Kerl und einer jener Fahrer, mit denen ich im Fahrerlager am besten auskomme, deshalb ist es einfach gut, dass er in unserem Team ist. Und wie gesagt, für mich ändert sich dadurch nichts», fügte der Rennfahrer aus Guadalajara an.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8