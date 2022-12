Toto Wolff (Mercedes): «Ich sehe immer die Risiken»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärt, warum er 2023 mit einer besseren Saison rechnet als in diesem Jahr. Ob es für den Spitzenkampf reichen wird, kann der Wiener aber noch nicht sagen.

Das Mercedes-Team hatte in diesem Jahr einige Schwierigkeiten mit dem Silberpfeil, und es dauerte bis zum zweitletzten Rennen, bis die früheren Dauersieger ihren ersten Saisonsieg feiern durften – George Russell bescherte diesen dem Werksteam der Sternmarke, das die WM auf dem dritten Platz der Konstrukteurswertung hinter Red Bull Racing und Ferrari abschloss.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff hofft auf eine Besserung im nächsten Jahr, erklärt im Podcast «Beyond the Grid» aber auch: «Für mich ist das Glas immer halb leer und ich sehe immer die Risiken. Wenn du logisch argumentierst, dann musst du anerkennen, dass Red Bull Racing in diesem Jahr die ganze Saison hindurch dominant war.»

«Es wird also sehr schwierig, die steilere Entwicklungskurve zu haben als sie, und auch als Ferrari», kommt der Österreicher zum Schluss. Dennoch ist er zuversichtlich. «Ich glaube an unser Team und ich denke, dank der Lehren, die wir gezogen haben, den Werten und der Kultur des Teams werden wir im nächsten Jahr besser in Form sein.»

Dass es 2023 besser läuft als noch in der diesjährigen Saison ist aber keine Selbstverständlichkeit, mahnt Wolff gleichzeitig: «Ich hoffe, dass wir wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden, Siege feiern und um den WM-Titel mitkämpfen können. Aber eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht.»

