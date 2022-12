Max Verstappen: «Können Herausforderung meistern»

Sergio Pérez freute sich über die vielen Fans, die zum Showrun in Milton Keynes erschienen sind

Formel-1-Champion Max Verstappen bedankte sich nach seinem Showrun in Milton Keynes bei den Fans und wagte dabei auch eine Kampfansage für das nächste Jahr. Auch Sergio Pérez hat das Bad in der Menge genossen.

Mit einem Auftritt in den Strassen von Milton Keynes, wo das Formel-1-Werk von Red Bull Racing beheimatet ist, schwärmte Max Verstappen angesichts der 30.000 Fans, die der Kälte getrotzt und zum Auftritt des Weltmeisters gekommen waren: «Das war wirklich ein Riesenspass und es war unglaublich, so viele Leute zu sehen, die trotz der Kälte gekommen sind, um uns zu unterstützen. Unsere Fans sind wirklich die Besten.»

«Unser Team ist schon seit 2005 in Milton Keynes – da war ich noch ein Kind – und deshalb ist es umso schöner, der Stadt durch solch eine lokale Veranstaltung etwas zurückgeben zu können. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir auch von der Stadt erhalten und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, in dem wir eine neue Herausforderung meistern müssen», fügte der 25-jährige Niederländer an.

«Wir wissen, dass wir auch die nächste Aufgabe meistern können, auch wenn unsere Gegner natürlich genauso hart arbeiten werden, um uns zu schlagen. Aber sie haben nicht die gleiche Unterstützung wie wir», betonte Verstappen kämpferisch.

Sein Teamkollege Sergio Pérez, der den dritten WM-Platz erobert hat, ergänzte: «Das war wirklich cool und es war schön, alle zu sehen und die Gelegenheit zu haben, den Fans etwas zurückzugeben. Das letzte Mal ist schon lange her, umso toller war es, in der Heimatstadt unseres Teams wieder ausrücken zu können – und das nach einer derart erfolgreichen Saison.»

«Max und ich haben am Vortag auch das Werk besucht, Fotos mit den Mitarbeitern gemacht und gemeinsam an die Erfolge gedacht, was auch etwas ganz Besonderes war. Im nächsten Jahr werde ich wieder alles geben und hart Arbeiten, und bis es soweit ist, wünsche ich allen frohe Festtage», erzählte der 32-Jährige aus Guadalajara.

