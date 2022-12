Lando Norris: «Dieses Problem müssen wir lösen»

McLaren-Pilot Lando Norris zeigte in diesem Jahr eine starke Leistung. Dennoch kam er nicht über den siebten WM-Rang hinaus. Das liegt vor allem an einem Problem, das er mit seinem GP-Auto hatte, erklärt er.

Lando Norris hat in diesem Jahr eine deutlich bessere Leistung gezeigt als sein bisheriger McLaren-Teamkollege Daniel Ricciardo. Während der Australier mit 37 Punkten und dem elften WM-Rang Vorlieb nehmen musste, schaffte es Norris, 122 Zähler zu sammeln und damit den siebten WM-Rang zu erobern.

Der junge Brite schaffte es auch im Qualifying-Duell gegen seinen routinierten Stallgefährten zu bestehen, 20 Mal konnte er sich vor dem 33-Jährigen zu qualifizieren. Nur zwei Mal schaffte es der achtfache Sieger an seinem Teamkollegen vorbei.

Dennoch hielt Norris unlängst im Gespräch mit «Formula1.com» fest: «Wenn ich an die Zeit vor der Saison denke, dann muss die Antwort auf die Frage, ob wir 2022 erreicht haben, was wir hätten erreichen sollen, nein lauten.» Auch mit Blick auf seinen Dienstwagen nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Der 23-Jährige klagte: «Wenn ich einen neuen Reifensatz am Auto habe, dann sind wir sehr schnell. Aber wir zerstören die Reifen innerhalb von fünf, sechs Runden, und sobald die Vorderräder durch sind, fehlt uns eine halbe oder sogar eine Sekunde. Es geht also um die Charakteristik des Autos.»

Und Norris betonte: «Aber das Problem ist bekannt, wir haben leider schon seit Jahren damit zu kämpfen. Und nun liegt es an uns, diese Sorge aus der Welt zu schaffen.» Gleichzeitig beteuerte er, dass er vollstes Vertrauen in sein Team hat, und davon ausgeht, dass dieses Problem gelöst werden kann. «Ich glaube an McLaren, ich glaube an die Leute, mit denen ich arbeite, an das ganze Team. Aber die Zeit wird zeigen, wo wir stehen werden.»

