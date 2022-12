Nico Rosberg zu Mick Schumacher: Aus mit Formel 1?

​Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (37) analysiert, wieso für Mick Schumacher im GP-Feld 2023 kein Platz mehr war und welche Möglichkeiten der Formel-2-Meister von 2020 nun hat.

Noch vor dem WM-Finale von Abu Dhabi bestätigte der US-amerikanische Formel-1-Rennstall von Gene Haas – für den jungen Mick Schumacher ist 2023 kein Platz mehr im Team, er wird durch den erfahrenen Nico Hülkenberg ersetzt. Schon beim Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit sass der 35-jährige Emmericher Hülkenberg erstmals im Haas-Rennwagen.

Formel-1-Champion Nico Rosberg hat die Rennen von Mick Schumacher aufmerksam beobachtet und sagt im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1, was in der GP-Saison 2022 gefehlt hat. «Es war toll, dass Mick Schumacher am Start war, und interessant, seine Leistungen in der Königsklasse zu verfolgen.»

Der 23-fache GP-Sieger Rosberg findet: «Es war leider extrem schwierig für ihn, da er über weite Strecken das schlechteste Auto im Feld hatte. Da ist es schwierig, Highlights zu setzen. Dennoch muss man ihn mit Kevin Magnussen vergleichen. Es hat die Konstanz gefehlt, und Magnussen war in jenen Momenten, als das Auto etwas hergegeben hat, immer da. Diese Spitzen haben dem Mick gefehlt. Leider kommt es nun erst mal zu einer Pause in der GP-Karriere.»

Wie soll es mit dem 23-jährigen Schumacher weitergehen? Der 206-fache GP-Teilnehmer Rosberg glaubt: «Ersatzfahrer bei Mercedes, das ist eine gute Option, um in der Formel 1 zu bleiben und die Chancen zu bewahren, 2024 irgendwo zurückzukommen.»



«Schumacher bräuchte aber auch einen guten Sponsor, der ihn finanziell beim Comeback in die Startaufstellung unterstützt. Wenn es 2024 nichts wird, dann wäre das wohl das Ende mit der Formel 1. An jenem Punkt gäbe es für ihn genügend schöne Optionen, die übrig bleiben würden: DTM, Formel E, IndyCar. Das sind tolle Rennserien, wo auch er Spass haben könnte. Die wären dankbar, ein Talent wie Mick im Feld zu haben.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8