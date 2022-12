Nico Rosberg über Ferrari: Die Gründe der Misere

​Ferrari hatte im ersten Teil der Formel-1-Saison 2022 das schnellste Auto, Charles Leclerc gewann zwei der ersten drei Rennen – aber Champion wurde Max Verstappen. Nico Rosberg auf Erklärungssuche.

Endlich durften die Tifosi Hoffnung schöpfen: Charles Leclerc gewann in den ersten drei Saisonläufen 2022 zwei Mal, in Bahrain und in Australien, Ferrari hatte über weite Strecken der vergangenen GP-Saison das schnellste Auto. Aber dann geriet der Ferrari-Express ins Stocken.

Nico Rosberg, Formel-1-Champion des Jahres 2016, hat im vergangenen Frühling darüber gestaunt, wie toll die Italiener unterwegs waren, und der 37-jährige Wiesbadener weiss auch, wieso. Im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 sagt der 23-fache GP-Sieger: «Ferrari ist wirklich toll gestartet, nachdem sie vergangenes Jahr als erstes Team die Entwicklung gestoppt haben und den Fokus auf dieses Jahr gelegt haben. Daher hatten sie die grösste Vorlaufzeit und haben dabei einen super Job gemacht.»

«Das Auto war das schnellste Fahrzeug im Feld, Leclerc zeigte zu diesem Zeitpunkt eine überragende Form. Dann aber haben sie es im Verlauf der weiteren Saison echt verhauen.»

«Ferrari hat nicht so gut entwickelt wie Red Bull Racing, und die Italiener haben viele operative Fehler begangen. Somit sind sie immer weiter zurückgefallen. Am Ende der Saison war der Speed des Autos nicht mehr auf Augenhöhe mit Red Bull Racing. Deswegen mache ich mir nicht so viele Hoffnungen für nächstes Jahr, ich würde da eher auf Mercedes tippen, was den Herausforderer von RBR angeht.»

Es zeigte sich auch: Leclerc machte als Titelanwärter viele Fehler, Max Verstappen nicht. Der 206-fache GP-Teilnehmer Rosberg sagt über den Niederländer: «Max ist einfach ein gigantischer Fahrer. Ich glaube, dass er sich in den Top-Fünf der besten Formel-1-Piloten aller Zeiten einordnen wird.»



«Sein Talent, wie fehlerlos er fährt, das ist fabelhaft. Wie er seine Teamkollegen dominiert, ist für mich die beste Messlatte, die kommen ja nicht mal halbwegs an ihn heran. Man sieht das auch an der Saisonbilanz. 15 Rennsiege in einer Saison – das ist einfach unglaublich. Er ist auch in der kommenden Saison jener Fahrer, den es zu schlagen gilt.»





