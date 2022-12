Milliardär Lo: Finanzielle Gründe für F1-Interesse 14.12.2022 - 10:10 Von Otto Zuber

Milliardär Calvin Lo will in die Formel 1 einsteigen, und er erklärt, worauf es dabei ankommt

Der Milliardär Calvin Lo will ab 2026 in die Formel 1 einsteigen. Der Grund für sein Interesse ist «rein finanziell», wie der Geschäftsmann aus Hong Kong betont. In den nächsten Wochen will er seine Pläne konkretisieren.