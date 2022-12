Max Verstappen: «Das lässt das Team nicht zu»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat im Rahmen des «Honda Racing Thanks Day» gezeigt, wie sehr er sich für die Motorrad-WM begeistert. Der Red Bull Racing-Star weiss aber: Ein MotoGP-Test liegt derzeit nicht drin.

Nachdem Max Verstappen die Formel-1-Saison mit seinem 15. GP-Sieg des Jahres und dem zweiten Titelgewinn in Folge abgeschlossen hatte, durfte er sich in Motegi in Japan im Rahmen des «Honda Racing Thanks Day» in Motegi, Japan, mit Spitzensportlern aus den unterschiedlichsten Serien austauschen.

Der zweifache Champion nutzte die Chance, um ein paar Informationen über das MotoGP-Bike von Zweirad-Ass Marc Márquez zu sammeln. Der 25-jährige Niederländer outete sich als MotoGP-Fan und schwärmte: «Ich liebe es, die MotoGP-Rennen zu schauen und mir gefällt besonders, dass so viele Teams in der Lage sind, das Rennen zu gewinnen. Das ist fantastisch.»

«Diese Jungs sind verrückt», sagte Verstappen über die Stars der Motorrad-WM, und lobte: «Sie sind unglaublich stark und arbeiten mit dem ganzen Körper.» Ausserdem offenbarte er: «Ich würde selbst gerne einmal auf einem MotoGP-Bike Gas geben und den Speed und die starken Bremsen ausprobieren.»

Doch das lässt sein Team nicht zu, wie Verstappen erklärte: «Das Team lässt das nicht zu. Natürlich hätte ich jetzt nach der Saison die Zeit, mich zu erholen, sollte ich mir ein Bein brechen. Aber wenn ich es ausprobieren würde, dann würde ich auch Gas geben. Aber wenn was schiefgeht, hast du ein Problem.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8