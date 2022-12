Andrea Stella (McLaren): Das lernte er von Todt & Co.

Der neue McLaren-Chef Andrea Stella hat in seiner bisherigen Karriere mit einigen grossen Namen des Sports zusammengearbeitet. Der Italiener verrät, was er von Jean Todt und Stefano Domenicali gelernt hat.

In seiner langen Formel-1-Karriere hatte es Andrea Stella schon mit einigen Teamchefs zu tun. Bei Ferrari arbeitete er etwa mit Jean Todt und Stefano Domenicali zusammen, bei McLaren lernte er die Arbeitsweise von Eric Boullier und zuletzt von Andreas Seidl kennen. Letzterer hat zu Alfa Romeo Racing gewechselt und Stella tritt seine Nachfolge als Teamchef beim britischen Traditionsrennstall an.

Als Renningenieur von Michael Schumacher, Kimi Räikkönen und Fernando Alonso lernte er auch die Arbeitsweise einiger der grössten Stars des Sports kennen. Und Stella nutzte immer die Gelegenheit, durch die Zusammenarbeit weiterzukommen. Auf die Frage, was er von den Teamchefs gelernt habe, denen er in seiner bisherigen Karriere begegnet ist, erklärte er in einer Medienrunde: «Du lernst von allen.»

«Davon bin ich überzeugt, vor allem wenn man mit starken Persönlichkeiten und sehr fähigen Menschen zusammenarbeiten kann. Da gibt es viel zu lernen», betonte der 51-Jährige. ««Vor allem Jean Todt, sein unglaubliches Engagement für das Team, seine Rolle hat mir gezeigt, was es bedeutet, sich zu engagieren. Alles in allem war das eine frühe Prägung für meine Karriere in der Formel 1, da ich das Privileg hatte, ein so erfolgreiches Umfeld wie die 2000er-Jahre bei Ferrari zu haben.»

Von Domenicali lernte Stella, wie wichtig auch die menschliche Seite ist: «In der Formel 1 geht es um die Technik, aber auch um die Menschen. Von Stefano habe ich verstanden, welche Qualitäten es braucht, um als Teamchef hoch angesehen zu werden. Er hat in gewisser Hinsicht auch vorgelebt, wie man mit Menschen respektvoll umgeht, ihnen zuhört, und sein Ego zurücknimmt.»

Und was lernte Stella von seinem Vorgänger Andreas Seidl? «Er brachte aus seiner früheren Karriere einige Erfahrungen als Ingenieur mit, was für mich sehr nützlich war, um das Rennteam zu formen und in einigen Bereichen wie etwa den Boxenstopps, Fortschritte zu machen», sagt er.

Der Deutsche habe damit einen grossen Beitrag zu den jüngsten Entwicklungen und Fortschritten von McLaren geleistet. «Was ich aus der Zusammenarbeit mit Andreas mitnehme, ist die Erkenntnis, dass es sehr wichtig ist, das Geschäft und alle seine Aspekte zu kennen. Denn so kann man die Leute besser unterstützen, um nach vorne zu kommen.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8