Zak Brown über Daniel Ricciardo: «Es war hart»

McLaren-CEO Zak Brown blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück, in der das Team die Weichen für die Zukunft gestellt hat, und spricht über das Ende der Zusammenarbeit mit Daniel Ricciardo.

Zunächst wurden die Gerüchte um ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit von McLaren und Daniel Ricciardo von beiden Seiten dementiert, doch im August wurde schliesslich bestätigt, was sich angesichts der Leistungen des achtfachen GP-Siegers abgezeichnet hatte: Der Vertrag des Australiers wurde vorzeitig aufgelöst, sein Cockpit übernimmt sein junger Landsmann Oscar Piastri, der in den Nachwuchsklassen glänzen konnte.

McLaren-CEO Zak Brown sagt in einem Saisonrückblick-Video des Teams: «Es war ein sehr hartes Jahr, auch persönlich, vor allem mit Daniel, mit dem die Zusammenarbeit unglaublich war. Er hat uns in Monza einen Sieg beschert, und wir hatten gemeinsam sehr viel Spass. Aber wir haben auch sehr viel Frust erlebt.»

«Ich glaube, das Schwierigste daran war die Tatsache, dass viele Leute, die nicht nahe dran sind, darüber geurteilt haben. Natürlich hat jeder seine Meinung, und das ist auch okay so, das gehört zum Sport dazu – da brauchst du eine dicke Haut. Die Fans auf den Tribünen und auch die Medien haben ihre Ansichten und ich glaube, du darfst in dieser Situation nicht vergessen, was wirklich los war und wie transparent und letztlich auch übereinstimmend das Ganze ablief», fügt Brown an.

«Natürlich war es für keinen der Beteiligten einfach, aber es lief auch nicht so, wie es viele Leute dargestellt haben. Und das ist frustrierend, denn dir werden Dinge vorgeworfen, die so nicht passiert sind, wie alle Beteiligten wissen. Aber die Formel 1 ist ein Spitzensport, der von den Meinungen der Leute auch lebt. Auch wenn wir heutzutage viele Leute sehen, die bei ihren Kommentaren die Grenzen des Angemessenen überschreiten. So ist die Welt, in der wir leben, und solange die Leute, die uns nahe sind, wissen, was passiert ist, kommen wir auch damit klar», betont der 51-Jährige.

Gleichzeitig räumt Brown ein: «Aber es war hart, denn wir alle lieben Daniel, der ein grossartiger Typ ist. Doch manchmal funktioniert es trotzdem nicht und das ist in gewisser Hinsicht ein Rätsel, denn er hat definitiv viel Talent, was er mit seinem Sieg in Monza im vergangenen Jahr auch bewiesen hat. Er gewann das Rennen nicht, weil alle anderen ausgefallen sind. Die Erinnerung an Monza ist bis heute meine beste in den 30 Jahren, in denen ich im Motorsport bin. Und dafür bin ich Daniel dankbar. Ich hoffe sehr, dass wir ihn wieder in der Formel-1-Startaufstellung sehen werden und die Tür steht offen, um in Zukunft in irgendeiner Form in einem McLaren wieder Gas zu geben. Ich würde liebend gerne wieder Rennen mit ihm bestreiten.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8