Lando Norris: Kleiner Vorteil gegenüber Oscar Piastri

McLaren-Talent Lando Norris wird im nächsten Jahr an der Seite von Aufsteiger Oscar Piastri um WM-Punkte kämpfen. Damit ist er zum ersten Mal der erfahrenere Pilot im Team. Das ist ein kleiner Vorteil, wie er betont.

Das McLaren-Team wird im nächsten Jahr nicht mehr auf die Dienste von Daniel Ricciardo setzen. Der 33-Jährige Australier musste Platz machen für seinen 21 Jahre jungen Landsmann Oscar Piastri, der im Traditionsrennstall aus Woking seine erste Formel-1-Saison bestreiten wird. Mit der Verpflichtung des Formel-2-Champions von 2021 verändert sich auch die Rolle von Lando Norris, der damit zum ersten Mal in seiner GP-Karriere der erfahrenere Pilot im Team sein wird.

Der 23-jährige Brite weiss, dass dies ein Vorteil ist. Im Gespräch mit den Kollegen von «Sky Sports F1» sagte er zu diesem Thema: «Ich denke, als Fahrer hast du immer viel Verantwortung, unabhängig davon, an welchem Punkt deiner Karriere du dich gerade befindest. Aber ich schätze, es ist ein kleiner Vorteil, wenn man in der Lage ist, Vergleiche zu früheren Jahren zu ziehen.»

«Du kennst die Stärken und Schwächen der Autos aus den vorangegangenen Jahren und es ist immer gut für das Team, wenn man sich darauf beziehen kann, denn sie wissen, was sie im Vergleich zu früher verbessern müssen», ist sich der 82-fache GP-Teilnehmer sicher. «Das habe ich immer als eine grosse Verantwortung empfunden.»

Gleichzeitig warnte Norris aber auch: «In einer Phase, in der man sich stark weiterentwickeln will, ist jedes Feedback gut. Und ich denke, es ist auch gut, verschiedene Ansichten von unterschiedlichen Fahrern zu hören. Ich kenne Oscar noch nicht so gut, wir haben uns ab und zu unterhalten, aber ich kenne seinen Fahrstil nicht. Ich denke aber, es ist gut, wenn man unterschiedliche Meinungen hört.»

«Ich werde zum ersten Mal in meiner GP-Karriere der Alte im Team sein. Bisher fuhr ich immer an der Seite von Piloten, die älter als ich sind, das wird also eine neue Erfahrung für mich sein», ergänzte der sechsfache GP-Podeststürmer, der seine vierte Formel-1-Saison i diesem Jahr als WM-Siebter abgeschlossen hat.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8