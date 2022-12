F1 Academy für Rennfahrerinnen: 5 Teams sind dabei

Im Rahmen des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi haben die Formel-1-Verantwortlichen im November die Schaffung einer neuen Frauen-Nachwuchsklasse beschlossen. Nun stehen die fünf Teams fest, die mitmachen.

Um in Zukunft auch Frauen in der Formel-1-Startaufstellung zu haben, wollen die Verantwortlichen des Sports sich aktiv dafür einsetzen, Rennfahrerinnen auf dem Weg in die Königsklasse zu fördern. Deshalb wurde die «F1 Academy» geschaffen, in der ab dem nächsten Jahr 15 weibliche Racing-Talente gegeneinander antreten werden.

Geplant sind sieben Rennwochenenden, an denen jeweils drei Läufe bestritten werden. Darüber hinaus werden 15 Testtage organisiert, an denen die Teilnehmerinnen viele Erfahrungskilometer im 165-PS-starken Tatuus T412-Chassis sammeln können.

Die teilnehmenden Teams wurden im November noch nicht genannt, einzig die Anzahl wurde bestätigt: In den ersten Jahren werden fünf Mannschaften mit je drei Autos an der «F1 Academy» teilnehmen. Diese fünf Teams, die in den nächsten drei Jahren in der «F1 Academy» antreten werden, stehen nun fest.

Neben dem französischen Rennstall ART Grand Prix sind auch Campos Racing aus Spanien, Carlin aus Grossbritannien, MP Motorsport aus den Niederlanden und das italienische Prema Racing dabei. Alle fünf Teams verfügen über viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Nachwuchsklassen.

ART Grand Prix hat etwa mit Victor Martins die Formel-3-Meisterschaft gewonnen. Prema Racing holte sich den Team-Titel in derselben Serie. MP Motorsport schaffte es in der Formel 2 mit Felipe Drugovich den Titel in der Fahrer- und Team-Wertung zu erobern. Carlin hat in der Formel 2 mit Logan Sargeant den zweiten Platz geholt. Und Campos Racing hat 2022 die spanische Formel 4 beherrscht.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali freut sich: «Es ist grossartig, die fünf Teams bekannt geben zu können, die im nächsten Jahr an der F1 Academy teilnehmen. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass jeder die Chance hat, seine Ambitionen zu verfolgen und die Unterstützung und Anleitung zu bekommen, die er braucht, um voranzukommen und sich zu beweisen. Die F1 Academy ist ein wichtiger Teil unseres Plans, die Vielfalt im Motorsport zu erhöhen. Wir freuen uns auf die erste Saison im nächsten Jahr.»

Michel ergänzt: «Ich freue mich sehr, die fünf Teams bekannt zu geben, die der F1 Academy für den nächsten Dreijahreszyklus ab 2023 beitreten werden. Wir kennen sie sehr gut und arbeiten mit jedem von ihnen schon seit vielen Jahren zusammen. Sie sind bekannt für ihre Erfahrung und ihr Know-how bei der Förderung und Entwicklung junger Fahrer.»