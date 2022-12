Adrian Newey über Sebastian Vettel: «Eine Legende»

Design-Genie Adrian Newey kennt Sebastian Vettel aus dessen Zeit bei Red Bull Racing. Auf den Deutschen, der in diesem Jahr seine letzte Formel-1-Saison bestritten hat, hält er grosse Stücke.

Bei Red Bull Racing leistet Adrian Newey seit Jahren mit seinen genialen Konstruktionen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Teams. Der Brite arbeitete auch mit Sebastian Vettel zusammen, als dieser mit dem Rennstall aus Milton Keynes vier WM-Titel in Folge eroberte. Den Deutschen hat Newey in bester Erinnerung behalten, wie er in einem langen Interview erklärt, das am 21. Dezember in voller Länge auf «Red Bull TV» zu sehen ist.

Gefragt nach den ersten Eindrücken von Sebastian Vettel erklärt der 63-jährige Ingenieur: «Er ist eine Legende. Für jemanden, der kein gebürtiger Engländer ist, war sein Verständnis des englischen Humors, abgesehen von seiner Fähigkeit, sich an den englischen Humor zu erinnern und ihn nachzuahmen, unglaublich.»

Und Newey erinnert sich: «Er ging sehr methodisch vor, und er strengte sich sehr an. Wenn ihm ein Fehler unterlief, wollte er verstehen, wie es zu diesem Fehler kam, warum er ihn machte und was er besser machen konnte. Er machte nur sehr selten denselben Fehler zweimal.»

«Er verbrachte viel Zeit im Simulator, um unsere Theorien zu testen und herauszufinden, was wir erreichen müssen. Das hat uns von der technischen Seite her geholfen, das Auto zu verbessern», lobt der Aerodynamiker.

Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat nur Gutes über Vettel zu sagen: «Sobald Sebastian diese Chance bekam, war klar, dass er ein herausragendes Talent ist. Er hat unglaublich hart gearbeitet und war unheimlich engagiert. Er hat keinen Stein auf dem anderen gelassen. Er war oft der Letzte im Ingenieurbüro am Ende eines Freitags oder Samstags.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8