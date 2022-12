Williams-Team: Folgt Susie Wolff auf Jost Capito?

Das grosse Stühlerücken in den Teppichetagen einiger Formel-1-Teams hat einige Fragen aufgeworfen. Eine davon lautet, wer die Nachfolge des bisherigen Williams-Teamchefs Jost Capito antreten wird.

Nach zwei Jahren als Williams-Teamchef hat Jost Capito den Traditionsrennstall aus Grove verlassen, wie das Team am 12. Dezember bestätigte. Mit dem Siegerländer geht auch der erst 2021 verpflichtete Technikchef Francois-Xavier Demaison. Aus der entsprechenden Medienmitteilung von Williams geht hervor, dass sich Capito in den Ruhestand verabschieden wird.

Denn Matthew Savage, Vorsitzender von Williams-Besitzer Dorilton Capital, erklärt darin unter anderem: «Wir sind dankbar, dass Jost den geplanten Schritt in den Ruhestand verzögert hatte, um sich dieser Herausforderung zu stellen.» Wer auf Capito und Demaison folgen wird, soll zu gegebenem Zeitpunkt verkündet werden, heisst es weiter.

Eine der Kandidatinnen ist der Formel-1-Gerüchteküche zufolge Susie Wolff. Die frühere Rennfahrerin und Ehefrau von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff verfügt über viel Motorsport-Erfahrung – und zwar nicht nur am Steuer, sondern auch in der Teamführung. Zuletzt war sie als CEO beim Venturi Racing Team in der Formel E an Bord.

Diesen Posten gab sie nach der achten Formel-E-Saison ab, pünktlich zum Einstieg von Maserati bei Venturi Racing. Susie Wolff kennt das Williams-Team, für das sie 2012 und 2013 als Entwicklungsfahrerin und in den beiden Jahren darauf als Testpilotin im Einsatz war und Formel-1-Kilometer abspulte.

Ihr Mann Toto, mit dem sie seit 2011 verheiratet ist, war damals in der Teamführung von Williams, hielt sich aber aus Susies Ernennung zur Entwicklungsfahrerin durch den Vorstand raus, wie der damalige Teamchef Frank Williams betonte.

Neben Wolff wird mit Jenson Button ein weiterer Ex-Rennfahrer als möglicher Williams-Teamchef gehandelt. Der Weltmeister von 2009 ging 2000 für den Rennstall aus Grove in der Formel 1 auf Punktejagd und ist seit 2021 als Berater für Williams tätig.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format