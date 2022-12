Max Verstappen: «Du musst deine Rolle akzeptieren»

Formel-1-Champion Max Verstappen spricht über die Pflicht einiger Fahrer, ihre Rolle als Nummer 2 im Team zu akzeptieren. «Du kannst nicht in einer Phantasiewelt leben», betont der Red Bull Racing-Star.

Am Ende war das Ergebnis deutlich: Während Max Verstappen auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in diesem Jahr 15 GP-Siege feierte und damit einen neuen Rekord aufstellte, musste sich sein Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez mit zwei ersten Plätzen begnügen. Doch das war nach den ersten sieben Rennen der Saison noch nicht abzusehen.

So lag Pérez nach seinem prestigeträchtigen Sieg in Monte Carlo nur 15 Punkte hinter seinem Stallgefährten und belegte damit den dritten WM-Rang hinter dem WM-Leader aus dem eigenen Team und Ferrari-Star Leclerc. Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte: «Klar kann Pérez in dieser Form Weltmeister werden, und für uns spielt es keine Rolle, wer den Titel holt. Beide Fahrer treten für Red Bull Racing an, beide haben die gleichen Möglichkeiten.»

Verstappen konnte kurz darauf seinen Vorsprung deutlich vergrössern, und schon zur Saisonmitte lag der 25-Jährige 57 Punkte vor dem Mexikaner, der ihm bereits im Vorjahr auf dem Weg zum ersten Titel wichtige Schützenhilfe geleistet hatte. Für Verstappen steht fest: Die Nummer 2 im Team muss ihre Rolle akzeptieren.

Im Gespräch mit «Viaplay» nimmt er Valtteri Bottas als Beispiel. Der Finne spielte Jahrelang den Wasserträger für seinen erfolgreichen Teamkollegen Lewis Hamilton. «Jedes Jahr fing er von vorne an, aber nach ein paar Rennen wird klar, dass es wieder nicht klappen wird, und du akzeptierst deine Rolle im Team. Er schaffte es dennoch ein paar Mal aufs Treppchen, gewann auch ein paar Rennen und eroberte einige Poles», sagte er über den heutigen Alfa Romeo-Piloten.

«Du musst akzeptieren, dass der Fahrer an deiner Seite einfach etwas besser ist als du. Das ist in Ordnung, sowas kann passieren. Und es war wichtig, dass Bottas dies akzeptiert hat. Einige Fahrer können das nicht, und das geht dann so richtig schief. Denn sie werden sich nicht lange halten können. Ich nenne jetzt keine Namen, aber du musst deine Rolle im Team akzeptieren. Du kannst nicht in einer Phantasiewelt leben.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8