Formel-1-Superlizenz: Gesalzene Rechnungen an Teams

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Bis 10. Dezember hatten die Teams Zeit, sich für die WM 2023 einzuschreiben, bei hoher Meldegebühr. Aber was muss für die Fahrer bezahlt werden?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Rita Manhardt aus Diessenhofen wissen: «Ihr habt doch vor kurzem darüber informiert, welche Meldegebühren die zehn Rennställe entrichten mussten, um sich für die Formel-1-WM 2023 einzuschreiben. Aber was ist eigentlich mit den Piloten? Was ist für den F1-Führerschein namens Superlizenz fällig?»

Leserin Manhardt hat Recht, die Teams wurden – mit Frist bis 10. Dezember 2022 – tüchtig zur Kasse gebeten. Und wie korrekt vermutet wird: Das Einlösen einer Superlizenz ist auch nicht kostenlos.

Die Struktur für die Meldegebühr der Fahrer ist mit jener der Teams vergleichbar. Auch bei den Piloten gibt’s eine Grundgebühr (10.400 Euro), dazu kommt pro WM-Punkt die Summe von 2100 Euro.

Das bedeutet automatisch: Max Verstappen muss am meisten bezahlen, annähernd eine Million Euro! Schlaflose Nächte wird der 35-fache GP-Sieger keine haben, die Superlizenz-Gebühr wird in der Regel vom Team bezahlt.





Fahrer-WM Schlussstand und Meldegebühren

01. Max Verstappen (NL), 454 Punkte (963.800 Euro)

02. Charles Leclerc (MC), 308 (657.200)

03. Sergio Pérez (MEX), 305 (650.900)

04. George Russell (GB), 275 (587.900)

05. Carlos Sainz (E), 246 (527.000)

06. Lewis Hamilton (GB), 240 (514.400)

07. Lando Norris (GB), 122 (266.600)

08. Esteban Ocon (F), 92 (203.600)

09. Fernando Alonso (E), 81 (180.500)

10. Valtteri Bottas (FIN), 49 (113.300)

11. Daniel Ricciardo (AUS)*, 37 (88.100)

12. Sebastian Vettel (D)*, 37 (88.100)

13. Kevin Magnussen (DK), 25 (62.900)

14. Pierre Gasly (F), 23 (58.700)

15. Lance Stroll (CDN), 18 (48.200)

16. Mick Schumacher (D)*, 12 (35.600)

17. Yuki Tsunoda (J), 12 (35.600)

18. Guanyu Zhou (RCH), 6 (23.000)

19. Alexander Albon (T), 4 (18.800)

20. Nicholas Latifi (CDN)*, 2 (14.600)

21. Nyck de Vries (NL), 2 (14.600)

22. Nico Hülkenberg (D), 0 (10.400)

* kein Stammplatz 2023



2023 neu im Startfeld

Oscar Piastri (AUS), 10.400

Logan Sargeant (USA), 10.400