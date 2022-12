Daniel Ricciardo: Im Februar wieder im Formel-1-Auto?

Daniel Ricciardo ist nach seinem Abgang bei McLaren zu Red Bull Racing zurückgekehrt, um dort die Rolle des dritten Fahrers zu übernehmen. Der Australier könnte dennoch bereits im Februar wieder im GP-Renner sitzen.

Was zunächst nur als Gerücht die Runde machte, wurde schliesslich bestätigt: Nachdem Daniel Ricciardo in seinem zweiten McLaren-Jahr unter den Erfahrungen geblieben war, entschied sich die Teamführung um CEO Zak Brown dazu, den Vertrag mit dem Australier vorzeitig aufzulösen und stattdessen auf die Dienste von Oscar Piastri zu setzen.

Der 21-jährige Landsmann von Ricciardo wird im nächsten Jahr neben Lando Norris für das britische Traditionsteam auf Punktejagd gehen. Ricciardo selbst hat sich entschieden, zu Red Bull Racing zurückzukehren. Er stand schon von 2014 bis 2018 in Diensten des Weltmeister-Teams. Diesmal übernimmt er allerdings kein Cockpit, sondern die Rolle des dritten Fahrers.

Als solcher wird Ricciardo vor allem im Simulator sitzen. Die ersten Rennen der Saison in Bahrain und Saudi-Arabien wird er denn auch verpassen. Erst im Rahmen seines Heimspiels in Melbourne am Wochenende des 2. Aprils wird der 33-Jährige wohl wieder vor Ort dabei sein, wie er im Podcast «Beyond the Grid» erklärt: «Ich würde sagen, Melbourne wird mein erstes Rennwochenende vor Ort sein, ich muss den Kalender anschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Melbourne Sinn machen würde. Und es wäre ein guter Grund, wieder nach Australien zu reisen.»

Der WM-Elfte der diesjährigen Saison könnte aber schon Anfang Februar wieder am Steuer eines Formel-1-Autos sitzen, im Rahmen des 12h-Rennens von Bathurst, das am Wochenende des 5. Februar auf dem Mount Panorama Circuit ausgetragen wird, unterhält Red Bull mit Demorunden des RB7 die Zuschauer. Noch ist nicht bestätigt worden, welcher Fahrer am Steuer des Weltmeister-Autos von 2011 sitzen wird, doch Ricciardo wäre sicherlich eine sinnvolle Wahl für den Klassiker in seinem Heimatland.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format