Christian Horner: «Der Einzige, der Luft sehen kann»

Red Bull Racing durfte in diesem Jahr nicht nur den Fahrer-WM-Titel bejubeln. Das Team hat auch die Konstrukteurswertung für sich entschieden. Das lag auch an Adrian Newey, wie Teamchef Christian Horner betont.

17 Siege konnte Red Bull Racing in diesem Jahr feiern, 15 davon eroberte Max Verstappen, der damit einen neuen Rekord für die meisten Triumphe in einer Saison aufstellte. Der Niederländer, der sich 2021 seinen ersten Titel in der letzten Rennrunde erkämpft hatte, konnte damit seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Auch das Team durfte sich freuen, im Gegensatz zum Vorjahr ging der Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung auch an den Rennstall aus Milton Keynes, dessen Geschicke seit 2005 von Teamchef Christian Horner gelenkt werden. Der 49-jährige Brite sagt in einem Jahres-Interview auf «Red Bull TV» rückblickend dennoch: «Es war ein sehr hartes Jahr.»

«Wenn man sich die Statistiken anschaut, sieht es so aus, als hätten wir es total dominiert, aber natürlich hatte Ferrari in der ersten Saisonhälfte ihre Chancen und wahrscheinlich ein schnelleres Paket. Aber Max war das ganze Jahr über hervorragend, vor allem in der ersten Hälfte», fügt Horner an.

Der Teamchef verweist auch auf ein weiteres Teammitglied, das massgeblich am Erfolg beigetragen hat: Design-Genie Adrian Newey. «drian ist der Einzige, der Luft sehen kann. Er lebt in der Matrix und ist seit all den Jahren der Dirigent des technischen Orchesters, aber er ist immer noch sehr aktiv und sitzt am Zeichenbrett. Ich musste mich mit Ron Dennis streiten, um ihn von McLaren loszueisen», erinnert er sich.

Und Horner stellt klar: «Wir hatten in all diesen Jahren natürlich Höhen und Tiefen, aber es hat immer Spass gemacht. Wir hatten immer grosse Unterstützung von der Gruppe, von Dietrich Mateschitz und von Helmut Marko, und das hat es uns ermöglicht, uns darauf zu konzentrieren, das beste Rennteam zu sein, das wir sein können.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format